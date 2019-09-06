إن سي تي 127 تؤدي في نيويورك هذا الشهر

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من المقرر أن تشارك فرقة "إن سي تي 127" في حفل خيري سنوي سيقام في نيويورك في سبتمبر الجاري.

وبهذه المشاركة ستكون الفرقة أول فنان كوري يساهم بأدءه في مهرجان المواطن العالمي الذي سيقام في حديقة سنترال بارك في نيويورك يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري .

ومن بين المشاهير العالميين المشاركين في ذلك المهرجان، فرقة "كوين"، ومطربة الآر إند بي الأمريكية "أليشيا كيس"، والمطرب والممثل الأمريكي "آدم لامبرت"، إلى جانب الممثل الأسترالي "هيو جاكمان".

والجدير بالذكر أن مهرجان المواطن العالمي، قد أقيم لأول مرة عام 2012 بتنظيم من مشروع الفقر العالمي.