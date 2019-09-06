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الممثلة يو إن نا ونادي معجبي الممثل جانغ كون سوك يتبرعون للأطفال المعاقين سمعي

#أخبار الساحة الفنية l 2019-09-09

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

قالت منظمة "حلزون الحب" الخيرية إن الممثلة "يو إن نا" قد تبرعت بمبلغ 30 مليون وون، أي ما يعادل 25 ألف دولار للأطفال المعاقين سمعيا.

كما قالت المنظمة إن نادي "كريجاي" لمعجبي الممثل والمطرب "جانغ كونغ سوك" قد تبرع أيضا بمبلغ 30 مليون وون لهم.

واعتاد نادي "كريجاي" على تقديم تبرعات للأطفال المعاقين سمعيا سنويا منذ عام 2015.

والجدير بالذكر أن منظمة "حلزون الحب" تقوم بتقديم دعم مالي لعمليات جراحة زراعة القوقعة الاصطناعية للمعاقين سمعيا، وتوفير أجهزة السمع لهم.

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