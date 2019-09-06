سفنتين تكشف عن ألبومها الكامل الثالث هذا الشهر

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

ذكرت شركة "بلاديس" الترفيهية أن فرقة "سفنتين" المكونة من 13 عضوا ستكشف عن ألبومها الكامل الثالث بعنوان "قصيدة غنائية" يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري.

ويأتي إطلاق الألبوم الجديد بعد مرور عام وعشرة أشهر عن إصدار ألبومها الكامل الثاني بعنوان "تبين إيجي" في شهر نوفمبر من عام 2017.

وحظيت الفرقة بإقبال كبير لدى معجبيها منذ انطلاق نشاطها الغنائي عام 2015، حيث احتلت ألبوماتها الكاملة والمصغرة المراكز المتقدمة في مختلف القوائم الموسيقية.

وبمناسبة إصدار ألبومها الكامل الثالث، بدأت الفرقة جولتها العالمية بحفل غنائي أقيم خلال الفترة من يوم الثلاثين من أغسطس الماضي وحتى الأول من سبتمبر الجاري في سيول .