تنظيم مهرجان سيول لفنون الأداء في شهر أكتوبر المقبل





من المتوقع أن يقام مهرجان سيول لفنون الأداء الذي يعد أكبر المهرجانات في البلاد وأقدمها في هذا المجال وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم تقديم تسعة عشر عملا من عشر دول مشاركة، بما فيها كوريا وألمانيا والدانمارك. وكان قد عقد "كيم دو إيل" رئيس مركز دعم إدارة الفنون الذي يشرف على تنظيم المهرجان التاسع عشر لقاء صحفيا مؤخرا في مسرح الفن في شارع الجامعات بسيول قال فيه إن الأعمال المدعوة لمهرجان هذا العام تتناول مختلف المواضيع وتشترك في التناول الدقيق للشؤون المعاصرة، ومن هنا جاء عنوان المهرجان لهذا العام وهو " تسليط الضوء على العصر". وأكد كيم على أن مهرجان هذا العام يكتسي مزيدا من الأهمية نظرا لمشاركة عدد من كبار الفنانين في مجال العروض العالمية بمن فيهم المخرج الدانماركي "وجينيو باربا " الذي يعتبر مؤسسا لأنثروبولوجيا المسرح والفنان الياباني "هيراتا أوريجا" الذي يعد رمزا للمسرح الياباني.





يشُار الي انه في خلال فترة المهرجان التي تمتد من الثالث من شهر أكتوبر القادم إلى العشرين منه سوف يتم عرض تسعة عشر عملا فنيا في منطقة شارع الجامعات ومركز سيجونغ الثقافي والمسرح الكبير التابع لجامعة الفنون الشاملة الكورية بسيول. وقالت "كيم سين آه" مديرة مركز إدارة الفن إن الأعمال التي تتجاوز حدود الأنواع تسيطر الآن على دائرة العروض العالمية، مشيرة إلى أن معظم الأعمال المدعوة تتمثل في أعمال فنية ذات مستويات متعددة ومتفاوتة، كما تكتسي الصفة الاختبارية. ومن المنتظر أن يقدم المخرج الدانماركي "يوجينيو باربا" المشهور بإبداع أنثروبولوجيا المسرح على وجه الخصوص عملا مسرحيا بعنوان "الحياة المزمنة" بمشاركة أربعين ممثلا من إحدى عشرة دولة.





يذكر أن العمل يتناول قصة فتى يبحث عن أبيه المفقود بعد الحرب العالمية الثالثة الافتراضية، في عام ألفين وواحد وثلاثين. كما سيتم إنتاج العمل المسرحي "هاوية تلك الغابة" الذي أخرجه المخرج الياباني "هيراتا أوريجا" بشكل مشترك مع فنانين ينتسبون لثلاث دول وهي كوريا وفرنسا واليابان. وقال رئيس المركز "كيم " إنه قرر دعوة العمل المسرحي الياباني إلى مهرجان هذا العام رغم تصاعد التوتر بين كوريا واليابان، مؤكدا على ضرورة إبعاد مجال الفن عن ميدان السياسة. ومن أهم الأعمال المسرحية المحلية المدعوة للمهرجان، "صندوق الجمل" الذي أخرجه "كو صون غونغ" والذي كان أشرف كذلك على إخراج مراسم افتتاح واختتام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لذوي الإعاقة.





ويذكر أن "صندوق الجمل" الذي كتبه الروائي الصيني "لاوسو" يتناول حياة حمّال. ومنها أيضا العمل "الحياة والموت" الذي سيتم عرضه في مركز سيجونغ الثقافي بسيول خلال يومي التاسع عشر والعشرين من هذا الشهر حيث سيتم ضمن فعالياته عرض تسعة أعمال موسيقية تم إعادة ترجمة الموسيقى التقليدية المتعلقة بها بشكل حديث. ومن المتوقع أن يتم خلال المهرجان عرض الأداء بأسلوب يعتمد شكل المحاضرات لإتاحة فرصة الاستماع للقصص المتعلقة بالأعمال الموسيقية. الجدير بالذكر أن مهرجان هذا العام يقام بإشراف من مركز دعم إدارة الفن وبالتعاون مع مركز سيجونغ الثقافي ومؤسسة السياحة الكورية. كما ترعى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ولجنة ترجمة الأدب الكوري والسفارة الفرنسية لدى كوريا ومركز الثقافة الفرنسية لدى كوريا فعاليات هذا المهرجان.