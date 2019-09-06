سيول خامس أكثر المدن جذباَ للسياح في اسيا

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صنفت شركة بطاقة ماستر للائتمان سيول كخامس أكثر المدن شعبية في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية في العام الماضي. وذكرت سي أن بي سي مؤخرا هذا الخبر نقلا عن مؤشرات أماكن السفر السنوية في آسيا والمحيط الهادئ في العام الماضي والتي أعلنت عنها شركة الائتمان اعتمادا على نسبة عدد الوافدين الدوليين. وطبقا لهذه الإفادة، احتلت بانغكوك المركز الأول في هذا المجال من بين المدن الواقعة في المنطقتين بعد أن بلغ عدد الوافدين الدوليين إليها اثنين وعشرين مليونا وثمانمائة ألف وافد ثم جاءت سنغافورة بأربعة عشر مليونا وسبعمائة ألف وافد، وكوالالومبور بثلاثة عشر مليونا وثمانمائة ألف وافد، وتلتها طوكيو باثني عشر مليونا وتسعمائة ألف وافد، فسيول بأحد عشر مليونا وثلاثمائة ألف وافد في المراكز ما بين الثاني والخامس على التوالي.





كما حلت أوساكا في المركز السادس نظرا لإدراج اليابان مدينتيها ضمن قائمة أكثر المدن العشر في هذا المجال. ثم جاءت بوكيت في المركز السابع وباتايا في المركز الثامن وتلتها بالي، وهونغ كونغ. وقد صُنفت سنغافورة ضمن أكثر المدن من حيث حجم الإنفاق اليومي للسياح من بين المدن المتقدمة الخمس، بحجم إنفاق بلغ مائتين واثنين وسبعين دولارا تلتها طوكيو بمائة وستة وتسعين دولار. أما حجم الإنفاق في سيول فقد بلغ مائة وخمسة وخمسين دولار. ومثل حجم الإنفاق على السفر في هذه المدن المتقدمة الخمس نسبة خمسة وعشرين بالمائة من مجموع الإنفاق في إجمالي مائة وإحدى وستين مدينة.