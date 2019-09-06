طعام عيد تشوسوك في كوريا الشمالية

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عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك"، هو النسخة الكورية لعيد الشكر، وقد بدأ اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر. وخلال هذا العيد التقليدي، عادة ما تكون الطرق السريعة الرئيسية في كوريا الجنوبية مزدحمة بالسيارات التي تنقل الناس العائدين إلى بلداتهم على أمل قضاء بعض الوقت مع أقاربهم. كما تكون العديد من المنازل مشغولة بالتحضير للطعام لمشاركة أفراد الأسرة وأيضًا لتقديمه في مراسم وطقوس الأجداد التذكارية. إذن، كيف يقضي الشعب الكوري الشمالي "تشوسوك"؟ وأي نوع من الطعام يستمتعون به في عطلة الحصاد الكورية؟ معنا اليوم "آن يونغ جا" خبيرة الغذاء الكوري الشمالي التي عملت من قبل كطاهية خاصة في دار الضيافة التابعة لوزارة القوات المسلحة الشعبية في كوريا الشمالية.





"آن يونغ جا 안영자" خبيرة الغذاء الكوري الشمالي:

يأخذ الكوريون الشماليون يوما واحدًا فقط كإجازة في تشوسوك، على عكس الناس في كوريا الجنوبية حيث تستمر العطلة عادةً لعدة أيام. في الشمال، يعد الناس الطعام الذي أحبه أسلافهم المتوفين في أثناء وجودهم على قيد الحياة، ويزورونهم في مقابرهم تبجيلا لهم، حيث يجلبون الطعام. وبالإضافة إلى الأطباق المفضلة لأسلافهم، يضعون أيضًا الأطعمة الشهية مثل كعك الأرز "سونغ بيون" واللحوم المطهية، على طاولة الطقوس التذكارية.





في كوريا الشمالية، يصنف تشوسوك باعتباره عيدا تقليديا. وحتى منتصف الثمانينيات، كانت الأعياد التقليدية تعتبر من بقايا النظام الإقطاعي. ولكن منذ إحياء الاحتفال بـ"تشوسوك" في عام 1988، احتفل الشعب الكوري الشمالي باليوم الخامس عشر من الشهر الثامن من التقويم القمري باعتباره عيد الحصاد التقليدي، تمامًا مثل نظرائهم الكوريين الجنوبيين. وفي حين أن الكوريين الجنوبيين يتمتعون بالعطلة لمدة ثلاثة أيام على الأقل، فإن الكوريين الشماليين لديهم إجازة ليوم واحد فقط، لأن احتفالات الذكرى السنوية الاشتراكية مثل عيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية "كيم إيل سونغ" تعتبر أكثر أهمية من أيام الأعياد التقليدية مثل تشوسوك أو رأس السنة القمرية الجديدة.





"آن يونغ جا 안영자":

يعد المواطنون الكوريون الشماليون مكونات طعام تشوسوك، بما في ذلك السمك ولحم الخنزير، مقدمًا ويتم الاحتفاظ بها حتى يستخدمونها في العيد. كانت والدتي تقول دائمًا: "اخدمي أسلافك جيدًا، وسوف تنالين البركة". ولذلك كانت تبدأ في الاستعداد للطعام قبل شهر من تشوسوك، حيث تشتري أفضل أنواع الأسماك والأرز وغيرها من السوق. وفي يوم تشوسوك، كان أشقائي وأقاربي يأتون إلى منزلنا للاستمتاع بالطعام الذي أعدته والدتي.





في كوريا الشمالية، عندما يقترب تشوسوك، يكون هناك طابور طويل من الناس أمام المطاحن في انتظار طحن الأرز، بينما يتجه آخرون إلى الأسواق الخاصة لشراء المكونات الغذائية المختلفة، مثل المأكولات البحرية واللحوم وبراعم الفاصوليا والفجل. ويتم استخدام تلك المكونات التي حصلوا عليها بشق الأنفس، في إعداد أطباق لذيذة يتم تقديمها خلال الطقوس التذكارية في تشوسوك.





"آن يونغ جا 안영자":

بالنسبة للأسماك، على سبيل المثال، يُجفف سمك البولاك والماكريل أولاً ويملح، ثم يُطهى على البخار قبل تقديمه. ويتم استخدام دقيق الأرز الدبق لصنع كعك الأرز، ونضع ثلاث قطع من فطائر البصل الأخضر الكبيرة في طبق واحد، واحدة فوق الأخرى. عادة ما يتم سلق لحم الخنزير، وضغطه لإزالة السوائل، ثم تقطيعه إلى شرائح رقيقة. كل عائلة تعد الطعام بطريقتها الخاصة.





قد تستخدم الكوريتان مكونات مختلفة لإعداد أطباق تشوسوك. فعلى سبيل المثال، يطبخ الكوريون الجنوبيون حساء الفجل مع لحم البقر، بينما يُستخدم لحم الخنزير في الشمال لأن اللحم البقري نادر. وتختلف الكوريتان أيضا في طريقة إعداد "سونغ بيون"، وهو كعك الأرز التقليدي على شكل هلال، والذي يتم تناوله خلال موسم الأعياد.





"آن يونغ جا 안영자":

كعك "سونغ بيون" في كوريا الشمالية يكون أكبر مقارنة بنظيره الكوري الجنوبي. ففي الجنوب، عادة ما تكون كعكات الأرز محشوة ببذور السمسم، ولكن تستخدم المكونات الأخرى المختلفة كحشوات في الشمال، بما في ذلك الفول المسلوق أو الفاصوليا الحمراء أو الحبوب أو الجوز المطحون أو الخضروات المقلية. وفي عيد تشوسوك، يقوم أفراد الأسرة بإعداد "سونغ بيون" معا في المنزل، ووضعه على طاولة الطقوس التذكارية والتشارك فيها مع بعضهم البعض.





يُقال إن حجم كعك "سونغ بيون" في كوريا الشمالية ضعف أو ثلاثة أضعاف حجم الكعك في كوريا الجنوبية. وفي كثير من الحالات، يتم استخدام الفاصوليا والخضر المجففة كحشوات لكعك الأرز. وفي المناطق الجبلية الشمالية، يمكن وضع الفجل المبشور أو براعم الفاصوليا أو البطاطا داخل كعك الأرز أيضا. ويقال إن الكوريين الشماليين يستهلكون كمية كبيرة من "سونغ بيون" خلال العطلة.





"آن يونغ جا 안영자":

يكون الجو أكثر برودة في كوريا الشمالية بالمقارنة مع الجنوب، ولذلك يمكن تخزين الطعام بأمان لفترة طويلة نسبيًا قبل أن تنتهي صلاحيته. ولهذا السبب يصنع الكوريون الشماليون الكثير من "سونغ بيون" في عيد تشوسوك ويستهلكونه لفترة طويلة من الزمن. وبخلاف "سونغ بيون"، يأكل الكوريون الشماليون أيضًا كعك الأرز المسطح والمزخرف الذي يسمى "تشول بيون". في كوريا الشمالية، يعتبر كعك الأرز جزءا أساسيا من الأعياد التقليدية. وفي الأوقات العادية، يتناول الكثير من الكوريين الشماليين الحبوب الصغيرة لأن الأرز لا يكفي. ويعتبر عيد تشوسوك فرصة رائعة لصنع كعك الأرز مع الأرز الذي تم حصاده حديثًا والاستمتاع به بشكل كامل.





في الماضي، كان من المستحيل تقريبًا إنتاج الأرز في الجزء الشمالي البارد من شبه الجزيرة الكورية. وحتى اليوم، مازال إنتاج الأرز في كوريا الشمالية منخفضا. ولذلك، فإن عيد تشوسوك يعتبر مناسبة نادرة وسعيدة للناس في الشمال لصنع الكثير من كعك الأرز، والاستمتاع به لفترة طويلة. وإذا كان تشوسوك هو وقتا للتجمع العائلي والطعام الوفير، فإن مشهد تشوسوك متشابه إلى حد كبير في كل من الكوريتين. ونأمل أن يتم بعد تشوسوك هذا العام تحقيق السلام والتوحيد، في شبه الجزيرة الكورية.