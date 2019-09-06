إقبال على شراء المنتجات الغذائية الخاصة بعيد تشوسوك

ⓒ Getty Images Bank

مع حلول عيد الحصاد الكوري تشوسوك، بدأ الكوريون يقبلون على شراء المنتجات الغذائية الخاصة بالعيد والفواكه الطازجة استعداد لتحضير مائدة "تشاريه" أي المائدة الطقوسية التي تقام إحياء لذكرى الأجداد الراحلين. كما ينشغل الناس هذه الفترة أيضا بشراء الهدايا المتنوعة الخاصة بهذه المناسبة بما فيها المنتجات الزراعية، واللحوم والأسماك، والفواكه الموسمية. يُشار الي أن عيد هذا العام يحل في وقت مبكر حسب التقويم القمري مما يسهم في تغيير نمط استهلاك المنتجات الغذائية لدى الكوريين خلال فترة العيد. فعلى سبيل المثال، شهدت مبيعات الأطعمة سريعة التحضير زيادة كبيرة ليتم استخدامها كأطباق جانبية في مائدة العيد وكذلك المكملات الغذائية الطبيعية كالجينسنغ الأحمر أيضاً التي تُقدم كهدايا بهذه المناسبة.





ووفقاً لنتيجة الاستبيان الذي أجرته إدارة التنمية الريفية الكورية وحاولت من خلاله رصد أنماط شراء المنتجات الزراعية قبيل عيد تشوسوك خلال الفترة ما بين عام 2010 وعام 2018 أي خلال السنوات التسع الماضية، تبين أن نمط استهلاك الفواكه بحلول العيد قد شهد تغيراً كبيراً خلال تلك الفترة، حيث زادت مثلا في هذا العيد مبيعات الشمام والموز والبطيخ والفواكه الدخيلة بنسبة كبيرة وصلت إلى 25 بالمائة، لاستخدامها في تحضير مائدة "تشاريه". وذلك كان في الأعياد السابقة التي تحل في وقت مبكر وغالبا ما يصادف حلوله أوائل شهر سبتمبر بينما زادت مبيعات الفواكه الخريفية بما فيها الكاكا واليوسفي وغيرها من الفواكه المحلية لتوافق محاصيلها مع موعد العيد الذي يحل في وقت متأخر ما بعد شهر سبتمبر.

فيما يتم استهلاك التفاح والكمثرى بشكل مطرد أياً كان الموسم الذي يحل فيه العيد. أما الأطعمة التي تستخدم في العيد فقد تنوعت وتغيرت بصورة ملحوظة حيث شهدت مبيعات الأغذية المكملة كالجنسينغ الأحمر والأطعمة سريعة التحضير والمجمدة ومنتجات الأرز الجاهزة زيادة كبيرة وكذلك لحوم البقر المصنعة أيضاً قد ارتفعت مبيعاتها بشكل كبير. ويعزى ذلك الي ظاهرة زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد من ناحية وكذلك لزيادة عدد النساء العاملات من ناحية أخرى، حيث يفضل معظم الأسر شراء الأطعمة الجاهزة أو شبه الجاهزة لتحضير مائدة العيد بدلاً من إعداد الأطعمة بأنفسهم.





كذلك تشير نتيجة الاستبيان إلى أن الكوريين يفضلون التفاح أولاً بنسبة 19 بالمائة ثم الكمثرى بنسبة 15 بالمائة والعنب بنسبة 13.7 بالمائة ولحوم البقر بنسبة 9.6 بالمائة والجنسينغ الأحمر بنسبة 9 بالمائة على التوالي لاستخدامها كهدايا العيد. وقال مسؤول في الإدارة إن نمط شراء المنتجات الزراعية قبيل عيد تشوسوك خلال السنوات التسع الماضية قد اتسم بالخصائص التالية: أولاً تنوع الفواكه، ثانيا تناول لحوم البقر في العيد، ثالثاً زيادة الطلب على الكيمتشي، رابعاً زيادة مبيعات الجنسينغ الأحمر، خامساً زيادة مبيعات الحلويات الكورية التقليدية مثل "هانكوا"، وأخيراً زيادة مطردة في مبيعات زيت السمسم وزيت بريلا. ويشير ذلك إلى أن الكوريين يريدون قضاء العيد بصورة أكثر راحة وسهولة مقارنة على ما كانوا عليه في الماضي.