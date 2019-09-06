اهتمام متزايد باستراحات الطريق السريع في كوريا

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من المعلوم أنه في كوريا توجد على جانب الطرق السريعة محطات تتجمع فيها مختلف الخدمات من أجل توفير الاستراحة للسائقين والمسافرين الذين يستقلون الأتوبيسات وتسمى هذه المحطات بالكورية " هي غي سو" أي استراحات الطريق السريع. حيث يوجد أماكن مجانية مخصصة لوقوف السيارات ودورات للمياه ومحطات بنزين إلى جانب المطاعم المختلفة ومحلات للتسوق. ومن الملفت للنظر أن هذه المحطات تعيش تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة حيث لا تقتصر على توفير الاستراحة فقط، بل تطورت لتكون مواقع سياحية مميزة للسياح الكوريين والأجانب على حد سواء.





لذلك قد اختارت هيئة السياحة الكورية 6 استراحات منتشرة على جوانب الطرق السريعة صنفت على أنها استراحات تستحق الزيارة السياحية في شهر سبتمبر الحالي وهي على التوالي: استراحة "دوك-بيونغ)" في منطقة في محافظة كيونغ كي، واستراحة "ني-رين تشون" في مقاطعة كانغ وون، واستراحتي "دانيانغ" و "كوم-كانغ" في محافظة تشونغ بوك، واستراحة "كون أوي" في محافطة كيونغ بوك، وأخيراً استراحة "ايسو" في محافظة جون بوك.

وتم التصنيف على هذا الاعتبار بسبب أن هذه الاستراحات تتميز بالأطعمة الشهية الخاصة بالمنطقة وصنع القطع الفنية المثيرة للاهتمام وبانتشارالحدائق الطبيعية الجميلة والمواقع السياحية المشهورة المجاورة لها. وخاصة أن بعض الأطعمة المعروضة للبيع في المطاعم داخل هذه الاستراحات لا يوجد لها مثيل في كوريا، لأن تلك الأطعمة لا يمكن أن توجد في غير تلك الأماكان باعتبارها أطعمة خاصة بتلك المنطقة ويتم إعدادها باستخدام محاصيل تلك المنطقة فقط دون غيرها.

وقد سبق للمثلة الكوميدية لي يونغ جا أن استعرضت عددا من استراحات الطريق السريع التي تتميز بالأطعمة الشهية في أحد البرامج التلفزيونية الترفيهية. وبالنسبة لاستراحة "كون أوي" فقد اكتسبت شهرتها من خلال الأماكن الترفيهية المنتشرة فيها وهي أماكن تشتبه تلك التي انتشرت خلال ستينيات القرن الماضي كما تماثل المكان الذي كان معدا لتصوير الأفلام القديمة.