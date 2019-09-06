تزايد عدد المقبلين الي الأماكن السياحية مع بدء عطلة عيد الحصاد

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استقبل الكوريين عيد الحصاد تشوسوك الذي يعتبر أحد أكبر الأعياد في البلاد والذي بدء يوم 13 سبتمبر وسوف يستمر لمدة أربعة ايام. ومن أفضل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة في كوريا أو النشاطات التي يمكن القيام بها خلال إجازة تشوسوك هي زيارة القرية الشعبية الكورية، حيث يمكن مشاهدة العديد من العروض التقليدية والترفيهيّة التي تشمل مختلف العروض الموسيقية وعروض الرقص التقليدي الكوري، بالإضافة إلى استعراض لفنون الدفاع عن النفس. كما يمكن مشاهدة البيوت والمباني التقليدية الكورية. وهي تعتبر مكان مثالي للجميع لقضاء عيد "تشو سوك" بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس حيث يمكن اعتبار تلك القرية موقعا لتجمع ثلاثة أجيال كاملة.





يُشار الي أن القرية الشعبية قد تحولت إلى متنزه ثقافي تقليدي يرمز إلى كوريا ويتعين على الأجانب والسياح الذين يقدمون الي كوريا زيارة القرية ولو لمرة واحدة على الأقل. حيث تحتوي القرية على منتزه للأطفال، والعديد من المطاعم التقليدية، لذلك يعتبر المكان مناسباً للعائلات. ويعد عيد تشوسوك، مناسبة تقام خلالها في القرية عديد من الفعاليات الخاصة التي تحمل عنوان " جاء عيد الحصاد تشوسوك" وذلك في الفترة المتراوحة مابين 12 إلى 15 سبتمبر من هذا الشهر. حيث يمكن للزوار المشاركين في تلك الفعاليات اكتساب المزيد من الخبرات الثقافية المختلفة مثل برنامج لصنع كعكات الأرز أي "سونغ بيون" وتناولها مع الآخرين. وهو نوع من أنواع كعك الأرز يُتناول عادة خلال الأعياد الكورية التقليدية مثل عيد الحصاد أو الشكر (تشوسوك) كما أصبح رمزا شعبيا للثقافة التقليدية الكورية داخل كوريا وخارجها. ومن الفعاليات التي تنظم أيضًا برامج تجريبية وتعليمية لمعرفة كيفية القيام بأنشطة تذكاريةٍ تسمى "تشاري" تكريماً لأسلافنا.





حيث يتم خلال تشاري الخاصة بتشوسوك إعداد الأرز الطازج، والمشروبات المفضلة وكعك الأرز على شكل نصف قمر أي "سونغ بيون " كهبةٍ وتقدم للأجداد. حيث يمكن للزوار متابعة الطقوس والتقاط الصور مع ارتداء الملابس الكورية التقليدية. كما يمكن صنع مختلف أنواع الحِلي التقليدية النسائية الكورية "نوريكيه" التي توضع عند ارتداء الزي الكوري التقليدي أي "الهانبوك". وسوف يتم تشجيع الأشخاص على ارتداء الهانبوك، من خلال تقديم تخفيضات لمن يرتدي هذا الزي التقليدي خلال عطلة عيد تشوسوك سواء من الكوريين أو الأجانب، حيث يستطيع الزوار شراء تذكرة الدخول لزيارة القرية، بسعر أرخص بنسبة 43 ٪.