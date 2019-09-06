تأثيرات سلبية لاستخدام الهاتف الذكي قبل الخلود إلى النوم

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يميل الكثير من الأشخاص الي استعمال الهاتف الذكي لمدة 10 دقائق قبل الخلود إلى النوم للتأكد من جدول عمل الغد أو لمعرفة أحوال الطقس. الا أن استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة من الليل لا يؤدي فقط إلى زيادة التعب خلال اليوم التالي، بل يؤدي أيضا الي بعض المشاكل الصحية. وحسب المعلومات المتوفرة فأن الاستخدام المطول للهاتف المحمول في الليل، من شأنه الإضرار بالنوم السليم والتأثير سلبًا على صحة العين. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة جديدة أن الضوء المنبعث من شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية خلال الليل يسبّب الرغبة الشديدة في تناول ألاطعمة الحلوة التي تحتوي على الكثير من السكريات والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، ومرض السكري.





ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة سترازبورج الفرنسية إتضح أنّ ساعة واحدة فقط من التعرض للضوء الأزرق وهو الضوء الإصطناعي الناتج عن الهواتف الذكية قد أثّرت على شهية الفئران ودفعتها إلى تناول الأكل غير الصحي مثل الأطعمة الحلوة في اليوم التالي. حيث قام الباحثون بتعريض الفئران للضوء الأزرق ثم رصدوا رد فعل تلك الفئران أمام الأطعمة الغذائية الصحية والماء وشحم الخنزير (سقالات الخنازير النقية)، وماء السكر التي قدمت لهم. وإتضح من خلال التجربة أن الفئران المعرضة للضوء الأزرق تتجه لتناول المزيد من الماء والسكر.

ويُعتقد أن الضوء الأزرق المنبعث من الجهاز الإلكتروني قد تسبب في حدوث تغيير في الأعضاء التي تتحكم بنسبة السكر في جسم الفئران، حيث أظهرت الدراسة أن الفئران التي أجريت عليها الدراسة لم تكن قادرة على التحكم في نسبة السكر في أجسامها، وهي علامة تحذيرية لاحتمال الإصابة بمرض السكري. وفي هذا الصدد، قال دكتور أناجانسي من فريق البحث إن "هذا يعني أن قدرة أجسامنا على التحكم في السكر تواجه صعوبة عند تعرض جسمنا للضوء الأزرق" وهذا يدل على أننا نحتاج إلى التقليل من زمن استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية خلال الليل. حيث يعد استخدام الأجهزة الإلكترونية خاصة في الظلام، أمرًا سيئًا للغاية لصحة العين وكذلك لتأثيره على نسبة السكر في الدم. ولذلك يوصي الخبراء باستخدام الأجهزة الإلكترونية في مكان توجد به إضاءة قدر الإمكان وتثبيت تطبيقة لحجب الضوء الأزرق. ومن أجل تحقيق النجاح في النظام الغذائي الصحي، يجب علينا تغيير عادتنا اليومية السيئة المتمثلة في متابعة هواتفنا المحمولة في الظلام.