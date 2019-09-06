نبذة تاريخية عن عيد الشكر الكوري تشوسوك

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يطلق على عيد تشوسوك تسمية "هان كاوي" أو "جونغ تشو جول". وتعني كلمة "تشوسوك" ليلة الخريف أو أجمل ليلة من ضوء القمر الخريفي. وتعبير "جونغ تشو جول " يعني منتصف الخريف وتعود خلفية هذه التسمية إلى أن تشوسوك يصادف منتصف شهر أغسطس. أما كلمة "هان كاوي" فتعني اليوم الكبير الذي يتوسط شهر أغسطس ولهذا يمكن ترجمتها باليوم أو العيد الكبير. ومن أهم الأمثلة الكورية التي تستعمل فيها هذه العبارة " أتمنى أن يكون "هانكاوي " دائما معنا دائما ولا نريد الزيادة أو النقصان". وهناك مثل كوري آخر يقول إن ارتداء الملابس مثل كالتي تلبس خلال حفل الزفاف وتناول الطعام مثل الذي يتناول خلال عيد هان كاوي. ويعني هذا المثل أن الملابس يمكن ارتداؤها بشكل أروع عند الزواج ويمكن تناول الأطعمة الألذ في عيد هانكاوي، ولهذا نردد هذا المثل، متمنين عيشا سعيدا من خلال ارتداء أحسن وأجمل الملابس وتناول ألذ الأطعمة .





وفيما يتعلق بوقت بدأ الكوريون الاحتفال بعيد تشوسوك حسب ما جاء كتاب " سوسو" القديم في الصين، أورد جملة حول كوريا تفيد بأن الملك الكوري كان يقيم مهرجانا في الخامس عشر من شهر أغسطس من كل عام يأمر خلاله أتباعه برمي السهام ويوزع الجوائز على المتميزين ممن حققوا نتائج باهرة. وفي كتاب صيني آخر ورد أن الكوريين في مملكة شيلا يحبون إقامة الطقوس الخاصة ويقيمون حفلات كبيرة في منتصف شهر أغسطس من كل عام، بينما يشارك الموظفون الحكوميون في مسابقات رمي السهام خلال هذا اليوم.

وفي جزء " شيلا بون كي " من كتاب الممالك الكورية القديمة الثلاث وردت سجلات خاصة بعيد هان كاوي. جاء فيها: " وزع الملك بناته على مجموعتين وأمر كل مجموعة بحياكة الأقمشة الجميلة بدءا من السادس عشر من شهر يوليو من كل عام. وبحلول الخامس عشر من الشهر التالي، يتم اختيار المجموعة الفائزة اعتمادا على جمال الأقمشة التي أنتجتها. وبالنسبة للمجموعة الخاسرة كان عليها إعداد الأطعمة اللذيذة لإطعام المجموعة الفائزة. ثم يستمتع الجميع بالأغاني والرقصات ومختلف أنواع الألعاب الفولكلورية.





يذكر أن عيد تشوسوك كان يوما خاصا لإتمام حياكة الأقمشة للسيدات الكوريات. ويعتقد أن إعداد الأقمشة يعني إعداد الملابس الخاصة بموسم الشتاء الذي سيأتي بعد تشوسوك. حيث كانت المواسم والأعياد التقليدية الكورية مناسبة تحاكي الحياة الزراعية التي كان الكوريون يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا. وعندما نقرأ في الكتاب أن الكوريين القدامى كانوا يعدون الأطعمة ويتقاسمونها ويستمتعون بالأغاني والرقصات في عيد تشوسوك، نجد أن صورة العيد القديمة لا تختلف كثيرا عن صورته الحالية. هكذا استقر تشوسوك كأحد الأعياد الكبيرة في البلاد في فترة مملكة شيلا الكورية ثم أصبح عيدا أضخم خلال فترة مملكة كوريو ليُدرج ضمن قائمة الأعياد الكورية التسع في المملكة والتي تحتوي على عيد رأس السنة الجديدة القمرية وعيد البدر الكبير و"سانغ سا" و"هان شيك " و"دان او" وجونغ كو وبال كوان ودونغ جي". واستمرت هذه الأعياد في عصر مملكة جوسون.

وخلال هذه الفترة كان عيد تشوسوك من أكبر الأعياد الوطنية الأربع إلى جانب رأس السنة الجديدة القمرية وهانشيك ودان او. ولكن مع مرور الأيام لم يعد الكوريون يعتمدون على الزراعة بشكل كبير مثل الماضي ولذلك فقد تغيرت كثيرا الخصائص التقليدية لعيد تشوسوك. حيث يعتبر الكوريون المعاصرون هذا العيد يوما استثنائيالإقامة الطقوس الخاصة بأجدادهم أو زيارة مقابرهم. ولا يزال يشهد تنقل الكثير من الكوريين من أجل زيارة قراهم.