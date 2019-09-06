سيول ستصبح مركزا موسيقيا

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تخطط بلدية العاصمة سيول لاستثمار 482 مليار وون ، أي ما يعادل حوالي 405 ملايين دولار لتحويل المدينة لمركز موسيقي.

وبموجب هذه الخطة الخماسية، ستقوم بلدية العاصمة سيول بتنفيذ تسعة مشروعات تهدف إلى تنمية صناعة الموسيقى الكورية، من خلال زيادة التبادلات مع مختلف المدن في أرجاء العالم.

وتهدف هذه الخطة أيضا إلى توفير البرامج الموسيقية، التي توفر المتعة لسكان سيول.