بي تي إس تستئأنف نشاطها بعد شهر من الاستراحة

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استأنفت فرقة "بي تي إس" نشاطها بعد استراحة امتدت أكثر من شهر.

وذكرت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أن أعضاء الفرقة قد غادروا سيول يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري لممارسة نشاطهم في الخارج.

وكانت الشركة قد كشفت يوم الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي عن أن فرقة "بي تي إس" ستأخذ استراحة طويلة وستبتعد عن الساحة الفنية داخل البلاد وخارجها لفترة غير محددة.

ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلا غنائيا في ملعب الملك فهد بالرياض يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم، وحفلا آخر في سيول في أواخر الشهر ذاته، مختتمة جولتها العالمية .