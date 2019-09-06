© Yujinbuty

سنتعرف على شركة "يوجين بُتي Yujinbuty " التي تعيد إنتاج دبابيس الزينة التقليدية الكورية المعروفة باسم "بينيو binyeo" بأشكال حديثة.





رئيستها "ريو جين 류진":

تصنع شركتي "يوجين بُتي 유진브티" إكسسوارات للشعر تحت الاسم التجاري "جين سيسيل Jinccecil"، حيث إن كلمة "جين "jin هي اسمي الأول، وكلمة "سيسيل"ccecil مأخوذة من اسم المصممة الدانمركية "سيسيلي مانز"، لأنني أعشق تصميماتها وأرغب في محاكاتها. في العصور القديمة، اعتادت النساء الكوريات على ارتداء دبابيس للشعر اسمها "بينيو 비녀"، وقد أعادت شركتي إنتاج هذه المنتجات التقليدية بطريقة حديثة. وآمل أن تنتشر هذه الحلي التقليدية التي تتميز بتصميمات حديثة ليس فقط بين الكوريين، ولكن أيضًا في كل العالم.





تنتج شركة "يوجين بُتي" إكسسوارات شعر تمزج بين تقاليد عمرُها قرون، وبين عناصر حديثة. وقد عملت السيدة "ريو" كمديرة لشركة أزياء لمدة عشر سنوات، قبل أن تؤسس شركتها الخاصة في عام 2013.





رئيستها "ريو جين 류진":

في البداية، أردت إنشاء شركة أزياء لأنني عملت في صناعة الأزياء لفترة طويلة، لكن إطلاق شركة أزياء جديدة يتطلب الكثير من الوقت والمال. لذلك قررت أن أبدأ بعملٍ مساعد يمكن أن يسهل الوصول إلى هدفي الأصلي، كما سيساعدني أيضًا في تجميع خبرة قبل أن أبدأ فعليًا في إطلاق علامة تجارية خاصة بي للأزياء في المستقبل. لم أكن أرغب في التعامل مع منتجات المجوهرات الشائعة مثل الأقراط والقلائد. وقد جذبتني المنتجات التقليدية، مثل الملابس الرائعة والحلي التي كانت ترتديها العائلة المالكة في العصور القديمة. ولذلك كنت أذهب كثيرا إلى المتاحف لمشاهدة تلك الأشياء. وفي إحدى المرات، أعجبتني إكسسوارات الشعر التقليدية، واعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام إعادة صياغتها بأسلوب عصري.





تخصصت "ريو" في مجال الاتصالات الإلكترونية في الجامعة، لكنها بدأت مسيرتها المهنية كمديرة في شركة محلية للتسوق المنزلي عبر التلفزيون، وظلت مهتمة بشكل كبير بالملابس والإكسسوارات التقليدية. ومن أجل أن تنشيء شركة متخصصة في الأزياء، قررت أولا إطلاق هذه الشركة التي تنتح دبابيس الشعر التقليدية بشكل حديث وعصري يبرز جمالها القديم.





© Yujinbuty

رئيستها "ريو جين 류진":

يبدو دبوس "بينيو" جميلا بشكل عام، لكنه تقليدي إلى حد ما، بل إن البعض يعتبره قديم الطراز، إلى الحد الذي قد لا يرغب فيه بعض الناس حاليا في ارتدائه. ولذلك يمكن تقديمه كهدية خاصة، ولكن لا يمكن استخدامه في الحياة اليومية. ولهذا السبب أضفت بعض التصميمات البسيطة والحديثة إلى دبوس الشعر التقليدي، حيث قمتُ بابتكار ثلاثة أشكال مختلفة يمكن استعمالها في الحياة اليومية، مثلا عند الذهاب إلى المدرسة أو إلى العمل.





في العصور القديمة، اعتادت النساء الكوريات على تصفيف شعورهن الطويلة على شكل كعكة أنيقة باستخدام دبابيس الشعر "بينيو" لتثبيت تلك الكعكة في مكانها. وبصرف النظر عن هذه الوظيفة العملية، كانت "بينيو" بمثابة ملحق جميل وأنيق يعبر عن الوضعية الاجتماعية للسيدة التي ترتديها، حيث كان يتم تزيينها بزخارف مختلفة، وبمواد مختلفة أيضا، مثل الذهب أو الفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة. وكانت الأشكال المختلفة التي يتم بها صنع "بينيو" تشمل شكل التنين، وشكل بطة المندرين التي ترمز للحب، وغيرها.





رئيستها "ريو جين 류진":

كان الجزء الأكثر تحديا لي هو تضمين العناصر التقليدية في الإصدار الحديث من "بينيو" والتعبير عن أهميتها لمن ترتديها. قررت إنشاء تصميمات تتناسب مع مختلف المناسبات والأماكن لجعل "بينيو" أكثر سهولة في الاستخدام في أغراض مختلفة. وتحقيقًا لهذه الغاية، أجريت بحوثًا مكثفة، وسافرت إلى عدد من المناطق الريفية لرؤية أنواع وأشكال "بينيو" بنفسي. وبعد الكثير من العمل والتجارب والأخطاء، تمكنت من صياغة تصميمات مختلفة.





استغرقت السيدة "ريو" أكثر من عام لإنشاء منمنمات وأشكال صغيرة تحمل خصائص الأشكال التاريخية والثقافية الكورية كديكورات رائعة في "بينيو". وخلال مشاركة الشركة لأول مرة في حدث للأزياء في الخارج، جذبت منتجاتها من دبابيس الشعر التقليدية ذات التصميمات العصرية المميزة، الكثير من الاهتمام.





رئيستها "ريو جين 류진":

عرضتُ منتجات شركتي لأول مرة في معرض للأزياء يسمى "شيك" في مدينة شنغهاي الصينية في عام 2016. ولحسن الحظ، تلقيت طلبيات كثيرة من المشترين في ذلك الحدث، حيث أبدوا اهتماما بالزخارف التقليدية الكورية القديمة، وجذبتهم تصميماتي الخاصة، وأيضا إمكانية استعمال هذه المنتجات من دبابيس الشعر التقليدية بسهولة في الحياة اليومية، بفضل تصميماتها الحديثة. شعرت بسعادة غامرة لرؤية هذه الردود الإيجابية. ومنذ ذلك الحين، شاركت في معارض للأزياء بشكل متكرر.





أصبحت شركة "يوجين بُتي" حاليا متخصصة في منتجات إكسسوارات الشعر، حيث اكتسبت شهرة في الأسواق الداخلية والخارجية، ولقيت منتجاتُها ردودَ فعلٍ إيجابية جيدة من قِبل المستهلكين، كما فازت بجائزة مهرجان "هاي سول Hi Seoul" للمنتجات الممتازة، وهو ما يشير إلى أن اهذه الشركة ماضية في طريقها نحو النجاح والانتشار عبر هذه المنتجات التقليدية ذات التصميمات العصرية الجميلة.