زكية ناصر :منظمتنا هدفها التقريب بين الشعبين الإماراتي والكوري وسأكتب عن تجربتي في كوريا

تستضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة" شابة من أصل سوداني تعمل في الإمارات وهي زكية ناصر التي تكتب لإحدى المجلات التي تعنى بالمجال السياحي على مستوى العالم كما أنها ناشطة في المنظمة الإماراتية الكورية (EKA) التي وضعت ضمن أولويات أهدافها التقريب بين ثقافتي الشعبين الإماراتي والكوري.

وقد أبدت ضيفتنا اهتماما كبيرا بالثقافة واللغة الكوريتين وقالت إنها حلت بكوريا لأول مرة، تحقيقا لحلم راودها منذ الصغر بزيارة هذا البلد ومعايشة الحياة اليومية للشعب الكوري.

المزيد عن هذا اللقاء، تتابعونه ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة".