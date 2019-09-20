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ظلت كلمة "ماليما" تترد في الأخبار كثيرًا في كوريا الشمالية مؤخرًا. فهي تشير إلى حصان خيالي يمكنه السفر لمسافات طويلة بسرعات فائقة. لنكون أكثر تحديداً فإن "حركة سرعة ماليما"، هي أحدث تعديل لـ "حركة سرعة شوليما" ، التي تمثل الحملة الجماهيرية التمثيلية للتعبئة الجماهيرية.





البروفيسور "تشونغ يون – تشان" من معهد تعليم التوحيد:

تم اقتراح حركة تشوليما لأول مرة من قبل مؤسس كوريا الشمالية "كيم ايل – سونغ" في اجتماع لحزب العمال في ديسمبر عام 1956. في ذلك الوقت، تم أيضا تقديم شعار جديد "هيا نتقدم إلى الأمام بروح تشوليما".

بعد توقيع اتفاقية الهدنة في الحرب الكورية في 27 يوليو 1953، كافحت كوريا الشمالية للتعافي من آثار الحرب وإعادة بناء الاقتصاد، كما كانت الأمة أيضا بصدد استكمال نظامها الاشتراكي. على خلفية ذك، تم إطلاق حركة تشوليما كحملة صناعية لحقبة ما بعد الحرب، تهدف إلى تعبئة الناس لتحقيق هذه الأهداف المهمة .





تشير تشوليما إلى حصان أسطوري يمكنه الركض لمسافة 400 كيلومتر على الأقل في يوم واحد. قدمت كوريا الشمالية حركة تشوليما في الخمسينيات بهدف إعادة بناء الأمة بعد الحرب الكورية وتفادي عائق النقص في رأس المال والسلع والتكنولوجيا نتيجة لانخفاض المساعدة المقدمة من الاتحاد السوفيتي من خلال تشجيع المواطنين على العمل بجدية أكبر. وتهدف حركة السرعة الفريدة لكوريا الشمالية إلى تعبئة العمالة بالكامل لزيادة الإنتاج إلى أقصى حد في أقصر فترة زمنية ممكنة.





بعد أن حققت الأمة أهدافها المنشودة بنجاح وحققت الوحدة الداخلية من خلال حركة تشوليما، واصلت تنظيم حملات مماثلة للسرعة مثل "معركة 70 يومًا" و "معركة المائة يومًا". واليوم، لا تزال حملة الولاء قائمة . ففي مؤتمر للحزب في عام 2016 ، أعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ – أون" عن أن حقبة ماليما قد فتحت. ومنذ ذلك الحين ، قدمت ماليما نفسها على أنها معركة سرعة جديدة في الأمة.





البروفيسور "تشونغ يون – تشان" :

تهدف حركة ماليما إلى تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة في مواجهة العقوبات القاسية التي فرضها مجلس الأمن الدولي وبناء التضامن الداخلي. وتستخدم كوريا الشمالية حملة السرعة هذه، تمامًا مثل حركة تشوليما السابقة، لدفع شعبها إلى تحقيق نتائج اقتصادية بسرعة في محاولة يائسة للتغلب على الأزمة. لكن الحملة الجديدة تتطلب سرعات أسرع. تشير "تشول" في "تشوليما" إلى 1000 ، و"مال" في " ماليما" تعني 10 آلاف. لذلك ، تعد ماليما حصانًا أسرع بكثير عشرة أضعاف سرعة حصان تشوليما الأصلي.





في عام 2013 ، أي بعد عام واحد من تولي "كيم جونغ – أون" السلطة ، شدد القائد على سياسة تطوير الأسلحة النووية والاقتصاد في نفس الوقت. وفي عام 2016 ، أعلن عن خطة تنمية اقتصادية مدتها خمس سنوات. وفي العام الماضي، تعهد بتركيز كل الجهود على إعادة بناء الاقتصاد، في تحول عن سياسته السابقة المتمثلة في السعي المتزامن للتنمية النووية والاقتصادية .





منذ إعلانه عن عصر ماليما في عام 2016، عمت حملات السرعة جميع المجالات الصناعية تقريبا في جميع أنحاء كوريا الشمالية ، مع الهتاف بشعار "ماليما" في مصانع الصلب ومصانع الأسمنت. وتتضمن نتائج حركة ماليما آلات التغذية التلقائية في مزارع النعام المحلية، وبطاقات النقود الإلكترونية، والعدادات الإلكترونية في المتاجر والمرافق الحديثة المستخدمة في الزراعة والتصنيع والحياة اليومية.وروجت كوريا الشمالية لشارع ريوميونغ كرمز لعهد ماليما .





البروفيسور "تشونغ يون – تشان" :

تم اقتراح شارع ريوميونغ بواسطة "كيم جونغ –أون" في مارس عام 2016 ، وقد أقيم حفل وضع حجر الأساس في يوم 3 أبريل. وبعد أكثر من عام بقليل في 13 أبريل 2017 ، تم الانتهاء من الشارع الجديد. حتى أن كوريا الشمالية دعت الصحفيين الأجانب لحضور حفل الانتهاء.





المنطقة في شمال شرق بيونغ يانغ عبارة عن شارع من ثمانية مسارات يمتد لمسافة 3 كيلومترات من قصر كومسوسان للشمس إلى برج الخلود. بينما يضم شارع علماء المستقبل، الذي تم تطويره حديثًا في عام 2015، مبنى يضم أكثر من 50 طابقًا، ويحتوي شارع ريوميونغ على عمارات ترتفع إلى أكثر من 70 طابقا ومباني عامة. من الصعب تصديق أن مشروع التطوير الضخم قد اكتمل بسرعة كبيرة.





استغرق الأمر سنة واحدة فقط لبناء العشرات من المباني السكنية الشاهقة والمدارس ورياض الأطفال في شارع ريوميونغ ، وهي مساحة واسعة تغطي 900 ألف متر مربع. ووفقًا لمعهد الأرض والإسكان في كوريا الجنوبية، تم حشد ثمانية ملايين عامل لبناء شارع ريوميونغ، بواقع 30 ألف عامل يعملون يوميا في نوبات العمل على مدار الساعة دون عطلة. السلطات الكورية الشمالية وصفت بفخر الشارع، بأنه "مخلوق معجزة".

ومع ذلك، فإن حركة ماليما تتقدم بسرعة هائلة تجعل المواطنين الكوريين الشماليين مجهدين.





البروفيسور "تشونغ يون – تشان" :

تولت منظمة تسمى قوات الانقضاض الشبابية لمعركة السرعة مهمة بناء المنشآت الصناعية مثل الطرق والمصانع والشركات وكذلك المباني السكنية. لكن بالإضافة إلى ذلك يتم تعبئة الجنود وطلاب الجامعات والمواطنين عامة، عند الضرورة. ويضطر أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في الحملة العمالية إلى تقديم أموال أو مواد أخرى .





منذ الانكماش الاقتصادي الحاد في التسعينيات، عاش العديد من الكوريين الشماليين اعتمادا على أنفسهم من خلال أنشطة السوق. لكنهم غالباً ما يجبرون على الانضمام إلى حملة السرعة أو تقديم أموال في شكل ضريبة. في هذه الحالة، لا يمكنهم كسب المال خلال فترة الحملة أو أنهم لا يستطيعون إنفاق الأموال التي كسبوها لعائلاتهم. ومن السهل أن نتخيل أن الناس سئموا بشكل متزايد من الحملة الإجبارية ويشكون من ذلك .





معركة السرعة ، التي هي في واقع الأمر العمل القسري، مؤلمة لسكان كوريا الشمالية. فبعد التخرج من المدرسة الثانوية، يأمل معظم الشباب الكوريين الشماليين في الالتحاق بالجامعة. لكن إذا لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما، فإنهم يدخلون الخدمة العسكرية. أولئك الذين ما زالوا غير قادرين على الانضمام إلى الجيش يتم تكليفهم بقوات الانقضاض الشبابية لمعركة السرعة. و يتكون أعضاء هذه المنظمة من الشباب ومعظمهم من ذوي الخلفيات العائلية الفقيرة الذين يتم إرسالهم إلى مواقع البناء المختلفة للعمل الشاق. وتضم المجموعة ما بين 70 إلى 100 ألف عضو في الأوقات العادية ، لكن قد يرتفع الرقم إلى 200 ألف أو 300 ألف عندما تبدأ مشاريع البناء الضخمة .





وبالإضافة إلى أعضاء هذه المجموعة ، يتم استخدام عدد لا يحصى من السكان العمال لتعويض النقص في مواد ومعدات البناء غير الكافية. ويجد بعض المواطنين أنفسهم مطالبين بتقديم المواد اللازمة للبناء. وليس من المفاجئ أن تجعل الحملة القاسية من الوضع الاقتصادي للناس أكثر صعوبة. وعلى الجانب السلبي الآخر ، فإن مشاريع البناء المتسرعة في معركة السرعة، المهووسة بنتائج سريعة، قد تتسبب في حوادث السلامة.





البروفيسور "تشونغ يون – تشان" :

يستغرق الأمر فترة معينة من الوقت حتى يصل معجون الإسمنت أو الخرسانة إلى قوته الكاملة. إذا استمرت عملية البناء بوتيرة سريعة، دون مراعاة تلك الفترة ، فقد تتعطل البنية. ففي عام 2014، انهار مبنى سكني في موقع البناء في حي بيونغتشون في بيونغ يانغ، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا. وفي مناسبة نادرة جدا ، قدم مسؤول كوري شمالي اعتذارا رسميا أمام الناس. إن حركة السرعة من حيث المبدأ، ينبغي أن تضمن كلا من الكمية والنوعية. ولكن توجد لديها في الواقع قيود من حيث مراقبة الجودة .





أدت حركة ماليما، التي تدفع نحو البناء الاقتصادي بنسق أسرع بعشر مرات من حركة تشوليما، إلى العديد من الحوادث ومن أمثلة ذلك إصابة العديد من الأشخاص جراء انهيار مبنى سكني تم بناؤه حديثًا في منطقة زراعية في مقاطعة سونغهوا بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية في كوريا الشمالية .





وعلى الرغم من الآثار الجانبية لحملة السرعة، تحث كوريا الشمالية شعبها على الانضمام إلى الحملة في محاولة لمعالجة العقوبات الدولية القاسية، وتعزيز الوحدة الداخلية وانتهاج الاعتماد على الذات. لكن كلما كانت المعركة أسرع ، كلما شعر الناس بألم أكبر ، لأن حركة السرعة تعتمد بشكل أساسي على تضحيات الناس .