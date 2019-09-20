الرئيسان الكوري والأمريكي يعقدان قمة في نيويورك الاثنين القادم

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من المقرر أن يعقد الرئيسان الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والأمريكي "دونالد ترامب" محادثات قمة بينهما يوم الاثنين القادم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستتركز القمة المرتقبة على القضية النووية لكوريا الشمالية حيث تبرز أهمية الدور الذي سيلعبه الرئيس"مون" في استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما ستتركز القمة أيضا على سبل تعزيز علاقة التحالف القائمة بين سيول وواشنطن، بالإضافة إلى القرار الذي اتخذته كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وتقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن.

وكانت كوريا الشمالية قد عرضت اقتراحا على الولايات المتحدة باستئناف محادثات نزع السلاح النووي في أواخر سبتمبر الجاري، بشرط أن تأتي الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بمقترحات جديدة.

ومن جانبها، أبدت واشنطن رد فعلها الإيجابي على ذلك الاقتراح، حيث قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإقالة مستشاره للأمن القومي "جون بولتون" الذي كان شخصا غير مرغوب فيه بالنسبة لكوريا الشمالية، وأحد أبرز الصقور في الإدارة الأمريكية.

وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوة في وجهتي نظر الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي الواقع، تدعو الولايات المتحدة إلى حل هذه القضية بحزمة تسوية شاملة من خلال إبرام صفقة كبرى، فيما تطالب كوريا الشمالية بحل القضية على نحو تدريجي، مما يبقي الفجوة قائمة بين الجانبين.

وعين الرئيس "ترامب" "روبرت أوبراين" مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا ل"جون بولتون".

ويعتبر "أوبراين" واحدا من أبرز مؤيدي سياسة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على عكس سلفه "بولتون" الذي كان على خلافات معه بشأن بعض القضايا الحساسة بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى احتمال كبير باستمرار الولايات المتحدة في فرض ضغوط على كوريا الشمالية من خلال العقوبات حتى تتخذ بيونغ يانغ الإجراءات اللازمة لنزع أسلحتها النووية.

وفي هذا السياق، قال مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "مون" سيبحث خلال قمة نيويورك القادمة مع "ترامب" سبل التعاون لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها ضمن جهوده الرامية إلى لعب دور نشط في استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، وعقد جولة ثالثة من القمة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".