السفارة السعودية في سيول تقيم حفل استقبال احتفالا بالذكرى ال89 للعيد الوطني

ⓒ KBS WORLD Radio

احتفالا بالذكرى التاسعة والثمانين للعيد الوطني السعودي، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية حفل استقبال رسمي يوم الأربعاء الماضي في فندق لوتيه وسط العاصمة سيول.

ورحب سعادة السفير "رياض بن أحمد المباركي" سفير المملكة العربية السعودية لدى كوريا بضيوفه من كبار الشخصيات الكورية والعربية، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو"، والسفراء العرب والأجانب المعتمدون لدى كوريا، إلى جانب عدد من الشخصيات الكورية والعربية ذات الصلة بشؤون العلاقات بين الجانبين، وووسائل الإعلام.

وافتتح سعادة السفير "المباركي" الحفلَ بكلمة تحدث فيها عن مسيرة النمو في المملكة، وتطور العلاقات بين الرياض وسيول، بينما عبر وزير الدفاع "جونغ" عن قلق كوريا إزاء الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية مؤخرا.

وأعرب أيضا عن أمنياته بأن يسهم التعاون العسكري بين البلدين في تنفيذ رؤية المملكة "2030". كما هنأ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني، معربا عن مشاركة كوريا للمملكة احتفالاتها بهذه المناسبة.

كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وتقدم، ونتمنى أن تتقدم العلاقات بين كوريا والسعودية أكثر وأكثر وتزداد التبادلات بين الشعبين لمزيد من التعارف والتقارب الثقافي بينهما.





ⓒ KBS WORLD Radio