السفارة الكورية في المغرب تنظم مهرجان الثقافة الكورية

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قامت السفارة الكورية في المغرب بتنظيم مهرجان للثقافة الكورية خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري في مدينة خريبكة.

وقد أشرف السفير الكوري لدى المغرب "يون صنغ دوك" على افتتاح "مهرجان الفيلم الكوري" الذي اندرج ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الكورية لعام 2019.

وحضر حفل افتتاح مهرجان الفيلم الكوري الكاتب العام لعمالة الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لخريبكة والمندوبة الأقليمية لوزارة الثقافة والاتصال وعدد من الضيوف المغاربة والأجانب.

وأتيحت لجمهور مدينة خريبكة المغربية فرصة مشاهدة ثلاثة أفلام كورية ، وهي "غابة صغيرة"، و"اغتيال"، و"قطار إلى بوسان".

وسيشهد جمهور المدن المغربية الأخرى، ومنها "سطات" و"أكادير" و"مراكش" و"الرباط" و"طنجة" أنشطة ثقافية أخرى ضمن فعاليات "مهرجان الثقافة الكورية ".

وإلى جانب عرض الأفلام الكورية، احتضن المركب الثقافي لمدينة خريبكة على مدار أيام المهرجان، معرضا للصور الخاصة بالحدائق التراثية الكورية، ضمن الجهود الرامية إلى تقريب جزء من الثقافة الكورية من سكان مدينة خريبكة.

وصرحت المتحدثة باسم السفارة الكورية في المغرب "لي كيونغ آه" بأن مهرجان الثقافة الكورية لعام 2019، يهدف إلى الاحتفاء بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع كوريا الجنوبية والمغرب في عدد من المجالات.

وأضافت أن المهرجان يتضمن عرض أفلام كورية، وسهرات موسيقية في التراث الغنائي الكوري، وعروضا ومعارض متنوعة، من أجل تعزيز التعاون المتبادل بين كوريا والمغرب، ومنح الجمهور المغربي الفرصة للتعرف وفهم مختلف جوانب الثقافة الكورية.

وأرجعت السفارة الكورية السبب في اختيارها مدينة خريبكة من بين المدن المغربية للاحتفاء فيها بالثقافة الكورية، إلى أن المدينة التي تحتضن المجمع الشريف للفوسفاط، تلعب دورا مهما في العلاقات الإستراتيجية بين كوريا والمغرب، خاصة على مستوى الصناعة المرتبطة بالفوسفاط، باعتباره عاملا رئيسيا في الاقتصاد المغربي.

وقالت السفارة إنها تعطي الأولوية لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتحاول توسيع آفاق التبادلات والتعاون الثنائي بينهما.

وأضافت أن عام 2019 يعد مناسبة للتقريب أكثر بين الشعبين الكوري والمغربي خاصة في ما يرتبط بالتبادل الثقافي رفيع المستوى الذي ميز السنة الماضية، من خلال زيارة رئيس الحكومة المغربية لكوريا وزيارة رئيس الوزراء الكوري للمغرب وزيارة وفود برلمانية كورية للمغرب.

ويشار إلى أن أنشطة مهرجان الثقافة الكورية تم تنظيمها بشراكة بين وزارة الثقافة والاتصال والمركز السينمائي المغربي والمجالس الجماعية لخريبكة وسطات وطنجة ومركش والرباط وأكادير عن الجانب المغربي، والمؤسسة الكورية وإدارة التراث الثقافي عن الجانب الكوري.

وستستمر فعاليات مهرجان الثقافة الكورية حتى منتصف شهر أكتوبر القادم، حيث ستقدم فرقة "رقص بي بوي" الكورية عرضا مع فرقة مغربية يوم الخامس والعشرين من سبتمبر في منتجع الحسن الثاني بالرباط ، وعرضا آخر يوم السابع والعشرين من سبتمبر في سطات.





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