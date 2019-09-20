السفارة العمانية في سيول تنظم ندوة حول التجارة والاستثمار بين كوريا وعمان

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أقيمت أمس الخميس في سيول ندوة حول التجارة والاستثمار بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية بتنظيم مشترك بين مكتب المحاماة الكوري "جي بيونغ" ومكتب المحاماة البريطاني "أدليشيو غودّار" الذي توجد لديه عديد الفروع في سلطنة عمان ودبي وقطر.

جاء تنظيم هذه الندوة في الوقت الذي تجري فيه المساعي حثيثة لخلق جو ملائم من أجل تعزيز الحيوية التجارية والاستثمار بين كوريا وعمان، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" لعمان وإقامة منتدى للتجارة بين البلدين في العام الماضي.

وكان حجم التبادل التجاري بين سيول ومسقط قد شهد تراجعا في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليارا و748 مليون دولار خلال عامي 2014 و2018 .

وافتتح الندوة سعادة السفير العماني لدى سيول "محمد سالم الحارثي" بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين.

وقام عدد من المحامين التابعين لمكتبي المحاماة الكوري والبريطاني، وهم المحامي العماني "ناصر الحبسي" والمحاميتان الكوريتان "ريو هيه جونغ" و"سون يونغ"، بعرض مواضيع مختلفة، تتعلق بممارسة التجارة في عمان، والإطار القانوني للتجارة والاستثمار بين كوريا وعمان، بالإضافة إلى القضايا القانونية الرئيسية التي تحكم المعاملات التجارية بين كوريا وعمان.