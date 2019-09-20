كويكا تنفذ نشاطات تعاونية للشباب

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قام 14 متطوعًا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي المعروفة باسم "كويكا" بأنشطة تعاونية بخمس مراكز مختلفة مخصصة لفئة الشباب كجزء من رؤية متطوعي كويكا لدعم الشباب.

وقد تم تنفيذ الأنشطة في عدد من المدن الأردنية، منها عمان، وإربد، والعقبة والبتراء، خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين من أغسطس وحتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

وتركزت الأنشطة على التعلم من خلال الموسيقى والفصول الفنية والأنشطة البدنية الممتعة لمساعدة الشباب على تنمية مشاعرهم وتطوير علاقاتهم الاجتماعية داخل مجتمعهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وتضمنت أنشطة كويكا التعاونية تعلم السلم الموسيقي عن طريق التجربة الفعلية لمختلف الآلات الموسيقية، وتوعية الطلاب بأهمية صحة الأسنان وكيفية التعامل مع الأسنان بشكل صحيح والحفاظ عليها.

كما تضمنت أيضا تعلم عدد من الحركات الأساسية المعتمدة في رياضة التيكوندو بطريقة ممتعة وديناميكية من خلال الموسيقى والرقص، والرسم على الجدران برسومات ملهمة كجزء من الأنشطة الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، قام متطوعو كويكا بتأليف كتاب إرشادي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية والبدنية والصحية التي يمكن تطبيقها داخل الصفوف لمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين في التخطيط لأنشطتهم المستقبلية مع الشباب.

وكان متطوعو كويكا يسعون من خلال أنشطتهم المختلفة لنشر مفهوم العمل التطوعي بين الشباب الأردنيين وإعطائهم الفرصة لاستكشاف إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، حتى يتمكنوا من تطوير بلدهم بكل حماس وتفان.





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