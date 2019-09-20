كوريا تخطط لجذب مليون سائح مسلم في عام

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تخطط كوريا الجنوبية لاستقطاب مليون سائح مسلم في إطار جهودها المبذولة لتنويع مناطق الجذب السياحي.

وقالت مؤسسة تنمية السياحة الوطنية يوم الأحد الماضي إن عدد السياح المسلمين الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 511 ألف سائح ، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء السياح المسلمون في المركز الرابع بعد الصينيين واليابانيين والتايوانيين من حيث أعداد الزوار الوافدين على كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام.

وقد بلغ عدد السياح المسلمين الزائرين لكوريا الجنوبية 870 ألفا عام 2017، و970 ألفا في العام الماضي.

وأشارت المؤسسة الكورية إلى أنه نظرا لتزايد إقبال السياح المسلمين على كوريا الجنوبية بشكل أساسي في فصلي الخريف والشتاء، فمن المتوقع أن يتجاوز عددهم حاجز المليون سائح لأول مرة هذا العام.

وبلغ متوسط فترة إقامة السياح المسلمين الوافدين من دول الشرق الأوسط 12.4 يوم، ويعد إنفاقهم في كوريا خلال فترة الزيارة أكبر إنفاق بعد السياح من منغوليا والصين .

وتسعى الحكومة الكورية إلى تطوير البرامج السياحية المتنوعة الخاصة بهم، في إطار جهودها الهادفة إلى جذب المزيد من السياح المسلمين إلى كوريا.

وضمن هذه الجهود، بدأت مؤسسة تنمية السياحة الوطنية تحديد المطاعم الصديقة للمسلمين عام 2016 ، حيث ازداد هذا الصنف من المطاعم بشكل ملحوظ ليصل إلى 250 مطعما في العام الماضي.

وتقيم المؤسسة فعاليات "أسبوع المطاعم الحلال" سنويا لتقديم المعلومات عن هذه المطاعم وتوفير تخفيضات خاصة بها.

كما وقعت المؤسسة مع الحكومات المحلية اتفاقيات لتوفير غرف للصلاة في مواقع الإقامة والمرافق السياحية المختلفة.