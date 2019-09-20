تنظيم مسابقة بحثية عن سبل الارتقاء بالعلاقات بين كوريا ومصر

ⓒ https://www.elbalad.news

أعلنت السفارة الكورية بالقاهرة عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع جمعية الصداقة الكورية المصرية ومؤسسة الأهرام لتقديم دراسة بحثية تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات بين كوريا ومصر.

وقال السفير الكوري "يون يوه تشول" في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي إن المسابقة تستهدف خريجي وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والذين لم ينضموا لبرامج الدراسات العليا.

وحددت السفارة الكورية "العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كوريا الجنوبية وتأثيرها على الاقتصاد" و"الدروس المستفادة من التجربة الكورية ليتم تطبيقها في مصر" كموضوعين أساسيين للمسابقة البحثية.

ونوهت السفارة الكورية إلى أن باب تقديم الأوراق البحثية مفتوح خلال الفترة من يوم العشرين من سبتمبروحتى العاشر من نوفمبر القادم، موضحة أن إعلان نتائج المسابقة سيتم خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

وأكد السفير الكوري "يون" في كلمته خلال الإعلان عن انطلاق المسابقة البحثية أن العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر تشهد تطورا متناميا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن التعاون الثنائي بين البلدين في المجال المعرفي شهد العديد من التطورات والمشروعات أبرزها الجامعة التكنولوجية في بني سويف المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل.

كما أوضح أن هذه المسابقة تستهدف تنمية الأفكار البناء والمتميزة لدى الشباب المصريين لدعم مستقبل العلاقات بين سيول والقاهرة ودعم الشباب للقيام بدوره ومسؤولياته في نحت مستقبل بلاده.

وأشار السفير "يون" إلى أن السفارة الكورية ستحاول خلال العام القادم تنظيم رحلات لزيارة كوريا لفائدة الفائزين في المسابقات للتعرف على التجربة التنموية الكورية.

ومن جانبه، قال المهندس "علاء فهمي" رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الكورية إن الهدف من إجراء المسابقة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.