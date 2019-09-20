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سنتعرف على "منصة نيفر للأعمال"، المعروفة اختصارا باسم "إن بي بي NBP" مزودة الخدمة السحابية الإلكترونية، التابعة لشركة "نيفرNaver " التي تعد أكبر بوابة إنترنت ومحرك بحث في كوريا.





"كيم سو بين" المسؤولة عن التسويق في الشركة:

أصبحت شركة "إن بي بيNBP " أول منصة سحابة إلكترونية في كوريا تقدم الخدمات ذات الصلة إلى منظمة دولية. ولكي يتم اختيارنا، كان علينا التنافس مع عدد من الشركات السحابية الكبيرة من جميع أنحاء العالم، وبالطبع، كل واحدة منها كان لديها ميزة تنافسية، لكن مراكز البيانات الإقليمية التابعة لنا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تكنولوجيا الأمان المتفوقة، تلقت تقييمات إيجابية. شارك المتسابقون في الاختبارات التي أجريت في إفريقيا وفرنسا وبلجيكا لإظهار مدى فعالية خدمات السحابة الخاصة بهم، وأثبتت منصتنا في المنطقة الألمانية امتيازها من حيث السرعة على وجه الخصوص. لقد حققنا درجات عالية في التقييم العام، وبالتالي تمكنا من الفوز بعطاء تقديم الخدمات السحابية للمنظمة الدولية.





تشير عبارة "الحوسبة السحابية" إلى خدمة تخزين البيانات على كمبيوترات خوادم متصلة بالإنترنت، مما يتيح للأفراد والشركات الوصول إلى تلك البيانات عن بُعد، أينما كانوا، فقط بمجرد الاتصال بالإنترنت. ويتم توفير هذه الخدمات المريحة على نطاق واسع من قبل الشركات والمؤسسات. وتشارك شركات تكنولوجيا المعلومات هنا في كوريا وخارجها في منافسات حادة لتوسيع وجودها في سوق الحوسبة السحابية. من خلال تقديم خدماتها السحابية إلى إحدى المنظمات الدولية كأول شركة كورية تقوم بذلك، حققت شركة "إن بي بي" إنجازًا ملحوظًا في السوق التي تهيمن عليها شركات عالمية عملاقة في تكنولوجيا المعلومات، مثل ميكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون"، حيث تتمتع الشركة الكورية بمميزات مثل السرعة والأمان، بالإضافة إلى مركز دعم للعملاء يعمل على كل يوم مدار الساعة، للرد على العملاء في غضون خمس ساعات.





المسؤولة "كيم":

أطلقت "نيفر" منصة "إن بي بي" في عام 2009. قبل ذلك، كانت مجرد وحدة داخلية في "نيفر" لدعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تشمل الخدمات المستندة إلى الويب التي تقدمها "نيفر" موقع بوابة "نيفر"، وخدمة للبث المباشر للفيديو، وتطبيقا لتحرير الصور، وبرنامجا للمراسلة الفورية، وقد ظللنا ندعم البنية التحتية السحابية اللازمة لتلك الخدمات. وبناء على تقنياتنا وخبراتنا، قررت "نيفر" إطلاق منصة "إن بي بي" في أبريل من عام 2017 لتوفير الخدمات السحابية لكل العملاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات.





تأسست شركة "نيفر" في عام 1999، وظلت أكبر بوابة إنترنت في كوريا منذ ذلك الحين، كما يستخدم تطبيق نيفر للهاتف الجوال أكثر من 30 مليون شخص يوميًا. وباعتبارها "قلب" هذه الشركة الكبيرة، ظلت "إن بي بي" تقوم بإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للخدمات الرائدة في "نيفر". وفي الواقع، أعرب الكثيرون عن مخاوفهم عندما أطلقت "نيفر" منصة "إن بي بي" كشركة سحابية جديدة في عام 2017 لأن السوق السحابية كانت محتلة بالفعل بواسطة كبرى الشركات العالمية. ومع ذلك، كانت "إن بي بي" على ثقة كاملة بنجاحها.





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المسؤولة "كيم":

منصة "إن بي بي" هي مزودة عالمية لخدمات السحابة الإلكترونية ويقع مقرها في كوريا، وهذه إحدي نقاط القوة لدينا. ولذلك لا يشعر عملاؤنا الكوريون بأي إزعاج قد يشعرون به عند استخدام خدمات مماثلة في دول أخرى. نحن نقدم خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها الشركات الأجنبية ولكن بأسعار أرخص. لقد تراكمت لدينا خبرات طويلة في إدارة تلك الخدمات، لذلك فإننا نقدم دعما كبيرًا للشركات المحلية التي ترغب في استكشاف الأسواق الأجنبية، أو الشركات الأجنبية التي تخطط لإطلاق خدماتها في كوريا. أيضا، يمكن لعملائنا الاستفادة من تقنيات "نيفر" الفريدة من خلال السحابة الإلكترونية. وأخيراً وليس آخراً، يتم تشغيل مركز دعم العملاء لدينا على مدار 24 ساعة يوميا، وخلال 365 يومًا في السنة، لمعالجة مشكلات المستخدمين بسرعة وبدقة.





تتميز منصة "إن بي بي" بمستوى عالٍ من تكنولوجيا المعلومات وخبرة طويلة ومباشرة في خدمات السحابة الإلكترونية، كما أنه لا توجد أي شركة أخرى تقدم نفس العدد من خدمات السحابة الإلكترونية مثل "إن بي بي". ومع ذلك، ظلت الشركة تبذل الكثير من الجهود لتطوير المزيد من تكنولوجيا الأمان، وهو أمر يهتم به كثيرا عملاءُ السحابة الإلكترونية في كل مكان.





المسؤولة "كيم":

حصلنا على شهادة "سي إس إيه ستار CSA STAR" الدولية، وهو ما يعد دليلا على أن تقنيات الأمان لدينا من الدرجة الأولى ومعترفٌ بها عالميًا. وقد حصلنا أيضًا على شهادة قياسية دولية أخرى لأمن المعلومات الصحية، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التعامل بأمان مع المعلومات الشخصية الحساسة في مجال الصحة، في نظامنا السحابي. وبصفتنا مزودًا للخدمات الطبية السحابية، فإننا نشارك في مشروعات طبية حكومية كورية واسعة النطاق. كذلك قطعنا شوطًا كبيرًا في القطاع المالي، الذي يضم بيانات تعتبر أيضا حساسة للغاية.





تُعتبر "إن بي بي" أول شركة كورية تحصل على شهادة "سي إس إيه ستار CSA STAR" العالمية. وسوف تواصل الشركة قيادة خدمات السحابة الإلكترونية في كوريا من خلال المزيد من الابتكارات التكنولوجية المستمرة.





المسؤولة "كيم":

نحن نبذل جهودا ضخمة لإضافة خمس أو ست خدمات جديدة كل شهر، كما نركز في الوقت نفسه على رفع مستوى الخدمات السحابية في كوريا لضمان ما يسمى بـ"سيادة البيانات"، والتي تعتبر أمرا مهما في القطاعات العامة والطبية والمالية. وقد ابتكرنا أيضًا برنامجا جديدا لمساعدة الشركات الناشئة في كوريا، بحيث يمكن من خلاله تثبيت البنية التحتية الضرورية لتلك الشركات في الخدمات السحابية. وسوف نواصل بذل الجهود لمساعدة الشركات الكورية الأخرى على النمو بشكل جيد، وأيضا لتحقيق الازدهار المشترك للجميع.





تعتبر شركة "إن بي بي" قوة ناشئة في مجال خدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية، والتي تعد واحدة من أحدث التقنيات التي تغيّر العالم في الوقت الراهن. وبناء على تاريخها الناجح ضمن شركة "نيفر"، تعمل هذه الشركة كركيزة قوية لدعم صناعة السحابة الإلكترونية في كوريا.