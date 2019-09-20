المطربة آيو تحتفل بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق نشاطها

ⓒ YONHAP News

احتفلت المطربة "آيو" بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق نشاطها الغنائي.

وبهذه المناسبة، أقامت "آيو" لقاء مع معجبيها يوم الحادي عشرمن سبتمبر الجاري في جامعة "كيونغ هي" بسيول.

وتخطط "آيو" لتنظيم جولة غنائية بعنوان "قصيدة حب" في مختلف المدن الكورية في شهر نوفمبر القادم، بدءا من مدينة "كوانغ جو" وصولا إلى سيول مرورا بمدينتي "إنتشون" و"بوسان".

كما ستشمل الجولة بعض المدن الآسيوية، بينها تايبيه ومانيلا وكوالالمبور وسنغافورة وبانكوك وجاكارتا.