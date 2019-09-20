افتتاح مهرجان مو: كون أحد أكبر مهرجانات الكيبوب في نهاية سبتمبر





من المقرر أن تقتتح الدورة الثامنة لمهرجان "مو: كون" أحد أكبر مهرجانات الكيبوب يوم الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري في سيول لتمتد حتى يوم الثالث من شهر أكتوبر القادم.

وسينتظم هذا المهرجان المعروف باسم مهرجان سيول الموسيقي الدولي والذي سيقام تحت شعار "موسيقى، ثقافة، تكنولوجيا" بمشاركة 76 من الفنانين من مختلف المجالات .

ويتضمن المهرجان أيضا مؤتمرا وحفلا موسيقيان سيقامان بالتعاون بين الفنانين والموسيقيين الكوريين داخل كوريا وخارجها.