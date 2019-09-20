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دراما "وقت تفتح أزهار الكاميليا" كل أربعاء وخميس على قناة KBS 2TV

#لقطات فنية l 2019-09-18

تبدأ معجزة صغيرة لكنها عظيمة، يصنعها إنسان من أجل إنسان آخر.


تجاذب وتنافر؟ خطط واستراتيجيات؟ لا، مطلقًا! بل طريق مستقيم لا أكثر!


تواجه دونغ-بيك (كونغ هيو-جين) انحياز العالم ومعارضته الشرسة ضد الأمهات العازبات، بينما يتقرب إليها يونغ-شيك (كانغ ها-نِل) مُظهرًا حبًا وعاطفة قوية لا حدود لها.


تشجيع قوي موجه لشخص واحد!

يعمل هذا التشجيع القوي والحب الملتهب على كسر الانحياز والمعارضة التي تعيشها دونغ-بيك، ويتيح لها فرصة للانطلاق والنمو.


قصة رومانسية عاطفية ملتهبة، تدفئ قلوب الجميع في ليالي الخريف الباردة.



دونغ-بيك (كونغ هيو-جين)

هوانغ يونغ-شيك (كانغ ها-نِل)



كل شيء يصير ممكنا إذا أحببت حقًا!


تذاع أول حلقة في العاشرة من مساء الأربعاء 18 سبتمبر / تذاع في العاشرة مساء الأربعاء والخميس كل أسبوع (32 حلقة)


دراما
دراما
دراما
دراما
دراما
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