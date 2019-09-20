تبدأ معجزة صغيرة لكنها عظيمة، يصنعها إنسان من أجل إنسان آخر.





تجاذب وتنافر؟ خطط واستراتيجيات؟ لا، مطلقًا! بل طريق مستقيم لا أكثر!





تواجه دونغ-بيك (كونغ هيو-جين) انحياز العالم ومعارضته الشرسة ضد الأمهات العازبات، بينما يتقرب إليها يونغ-شيك (كانغ ها-نِل) مُظهرًا حبًا وعاطفة قوية لا حدود لها.





تشجيع قوي موجه لشخص واحد!

يعمل هذا التشجيع القوي والحب الملتهب على كسر الانحياز والمعارضة التي تعيشها دونغ-بيك، ويتيح لها فرصة للانطلاق والنمو.





قصة رومانسية عاطفية ملتهبة، تدفئ قلوب الجميع في ليالي الخريف الباردة.









دونغ-بيك (كونغ هيو-جين)

هوانغ يونغ-شيك (كانغ ها-نِل)









كل شيء يصير ممكنا إذا أحببت حقًا!





تذاع أول حلقة في العاشرة من مساء الأربعاء 18 سبتمبر / تذاع في العاشرة مساء الأربعاء والخميس كل أسبوع (32 حلقة)



