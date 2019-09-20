زكية ناصر :منظمتنا هدفها التقريب بين الشعبين الإماراتي والكوري وسأكتب عن تجربتي في كوريا
2019-09-20
#لقطات فنية l 2019-09-18
تبدأ معجزة صغيرة لكنها عظيمة، يصنعها إنسان من أجل إنسان آخر.
تجاذب وتنافر؟ خطط واستراتيجيات؟ لا، مطلقًا! بل طريق مستقيم لا أكثر!
تواجه دونغ-بيك (كونغ هيو-جين) انحياز العالم ومعارضته الشرسة ضد الأمهات العازبات، بينما يتقرب إليها يونغ-شيك (كانغ ها-نِل) مُظهرًا حبًا وعاطفة قوية لا حدود لها.
تشجيع قوي موجه لشخص واحد!
يعمل هذا التشجيع القوي والحب الملتهب على كسر الانحياز والمعارضة التي تعيشها دونغ-بيك، ويتيح لها فرصة للانطلاق والنمو.
قصة رومانسية عاطفية ملتهبة، تدفئ قلوب الجميع في ليالي الخريف الباردة.
دونغ-بيك (كونغ هيو-جين)
هوانغ يونغ-شيك (كانغ ها-نِل)
كل شيء يصير ممكنا إذا أحببت حقًا!
تذاع أول حلقة في العاشرة من مساء الأربعاء 18 سبتمبر / تذاع في العاشرة مساء الأربعاء والخميس كل أسبوع (32 حلقة)
2019-09-20
2019-09-17
2019-09-20