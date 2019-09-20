(4) 그만하자 دعني أتوقف

신디： 읽어봐. 귀척하기는 그 다음에?

سيندي: اقرأ. ماذا بعد أن تتصرف تصرفا حلوا؟

거르지 말고.

لا تحذف أي شيء.

매니저：혼자 하면 돈 될 것 같냐. 넌 이제 신디가 아니라 돈디야.

المدير: هل تظنين أنك ستكتسبين المال إذا عملت بمفردك؟ وأنت لست سين دي بل أنت دوني دي.

신디：계속해.

سيندي: واصل.

매니저：그만하자, 내가 힘들어서 그래.

المدير: دعيني أتوقف، هذا صعب علي.

신디：힘들어?

سيندي: هل هو صعب عليك؟

매니저：힘들지.

المدير: طبعا.





شرح الدرس))

그만하자 (غْمان هاجا): دعني أتوقف

- 그만 (غْومان): لا أكثر

- 하자 (هاجا): دعني أفعل

- 그만하다 (غْمان هادا): يتوقف





مثل))

공부를 그만하다 (كونغ بو رول غْمان هادا): يتوقف عن الدراسة

- 공부 (كونغ بو): دراسة

- 를 (رول): حرف يدل على أن الاسم قبله مفعول به



