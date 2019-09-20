(4) 그만하자 دعني أتوقف

زكية ناصر :منظمتنا هدفها التقريب بين الشعبين الإماراتي والكوري وسأكتب عن تجربتي في كوريا
2019-09-20
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2019-09-15
신디： 읽어봐. 귀척하기는 그 다음에?
سيندي: اقرأ. ماذا بعد أن تتصرف تصرفا حلوا؟
거르지 말고.
لا تحذف أي شيء.
매니저：혼자 하면 돈 될 것 같냐. 넌 이제 신디가 아니라 돈디야.
المدير: هل تظنين أنك ستكتسبين المال إذا عملت بمفردك؟ وأنت لست سين دي بل أنت دوني دي.
신디：계속해.
سيندي: واصل.
매니저：그만하자, 내가 힘들어서 그래.
المدير: دعيني أتوقف، هذا صعب علي.
신디：힘들어?
سيندي: هل هو صعب عليك؟
매니저：힘들지.
المدير: طبعا.
شرح الدرس))
그만하자 (غْمان هاجا): دعني أتوقف
- 그만 (غْومان): لا أكثر
- 하자 (هاجا): دعني أفعل
- 그만하다 (غْمان هادا): يتوقف
مثل))
공부를 그만하다 (كونغ بو رول غْمان هادا): يتوقف عن الدراسة
- 공부 (كونغ بو): دراسة
- 를 (رول): حرف يدل على أن الاسم قبله مفعول به
2019-09-20
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2019-09-20