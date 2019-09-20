بلدية سيول تسمح للمواطنين بزيارة جزيرة نودل بعد حظر دام نصف قرن

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قررت بلدية سيول السماح للمواطنين بزيارة جزيرة "نودل " في منطقة "يووايدو" بسيول والتي كانت محظورة على دخول عامة الناس لمدة حوالي نصف قرن من الزمان. فقد كشفت بلدية سيول أمس عن افتتاح الجزيرة أمام العموم بعد أن تم إعادة تجميلها من خلال إنشاء فضاء ثقافي متعدد الأغراض يعتمد في جانبه الأساسي على غابة إيكولوجية طبيعية وعلى مرافق تعتني بفن الموسيقى. ومن أهم المرافق التي تحتويها الجزيرة: الساحة الثقافية متعددة الأغراض الخاصة بالموسيقى ويبلغ مجمل مساحتها تسعة الاف وسبعمائة متر مربع لتقع على يسار جسر "هان كانغ".





ومن المقرر أن تضم الساحة الشاسعة دارا للموسيقى الحية ومكتبة "نودل" إلى جانب العديد من المطاعم وورش العمل الخاصة بالنباتات. وتضم دار الموسيقى الحية التي تستوعب خمسمائة مقعد مختلف أنواعا متعددة من أجهزة الصوتيات والأضواء المتقدمة عالية التقنية والتي يمكن باستخدامها إحياء العروض الموسيقية، إلى جانب استوديو للبروفة. وقال "كيم جونغ بين " الذي يتولى إدارة الجزيرة إنه رغم توفر عدد كبير من أماكن العروض الصغيرة والكبيرة في سيول إلا أن عدد أماكن العروض ذات الحجم المتوسط غير كاف فيها ولهذا فقد تم إنشاء الدار بحجم متوسط من أجل مساعدة الموسيقيين الناشئين، مضيفا أن حجوزات الدار للفترة الممتدة حتى نهاية هذا العام، قد استكملت تقريبا.

وتشكل مكتبة "نودل" مركزا تستعرض في فضاءه ما لا يقل عن خمس عشرة مكتبة ودار نشر مستقلة تعرض كتبا صممتها بمجهودها الخاص حسب المواسم الفصلية. كما ستعمل في الساحة أربعة وثلاثون من المحلات الخاصة بما فيها مقهى للدراجات وعدد من المطاعم. كما تضم الجزيرة ساحة أخرى يطلق عليها اسم " ساحة نودل" تمتد على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع. ويمكن استخدامها كمكان للنزهة في الأوقات العادية كما يمكن استخدامها أيضا كفضاء عرض في الهواء الطلق، يستوعب ثلاثة آلاف شخص.





الجدير بالذكر أن شهر أكتوبر القادم سيشهد الانتهاء من إنشاء قاعة متعددة الأغراض يمكنها احتضان المحاضرات أو الفعاليات المتنوعة. أما عن باقي الأماكن باستثناء الساحة الثقافية متعددة الأغراض والخاصة بالموسيقى والقاعة متعددة الأغراض توجد ايضا غابة "نودل" المتميزة والتي تم من خلالها المحافظة على النظام الايكولوجي الطبيعي القائم. ومن المتوقع أن تفتتح جزيرة نودل يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر، ويتعين على الزوار الامتناع عن إيقاف سياراتهم داخل الجزيرة لكن يمكنهم استخدام وسائل المواصلات العامة فقط للوصول إليها.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة نودل هي عبارة عن جزيرة اصطناعية تم تكوينها أثناء عملية بناء جسر نهر الهان للمشاة. وحتى ستينيات القرن الماضي كانت تستقبل المواطنين الذين يتوافدون عليها للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المائية.