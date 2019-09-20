اختيار جزيرة جيجو لاستضافة المعرض الكوري الكبير للكتب

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من المتوقع أن يقام المعرض الكوري الكبير للكتب الذي يعد أكبر المهرجانات التي تعتني بثقافة القراءة في مدينة "جيجو" بجزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب البلاد خلال شهر سبتمبر من العام القادم. حيث أن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ظلت منذ عام 2014 تختار حكومة محلية واحدة تعمل على التشجيع على ثقافة القراءة، قبل أن تعلن عن مدينة للكتب وعن تنظيم معرض وطني كبير للكتب فيها خلال شهر سبتمبر الذي يعتبر شهر القراءة في البلاد. ووقع الاختيار على مدينة "جيه جو" كمدينة للكتب بالنسبة لعام ألفين وعشرين. وسيتخذ المعرض شعارا يحمل عنوان" رياح القراءة القادمة من جبل هالا تربط جميع أنحاء البلاد" علما أن جبل هالا يقع وسط جزيرة جيه جو ويشكل رمزا للمدينة.





الجدير بالذكر أن بلدية المدينة ظلت تقيم معرض جيه جو لثقافة القراءة سنويا منذ عام ألفين وسبعة عشر كما تشرف على تنظيم مائة وواحدا وعشرين برنامجا خاصا بالتحفيز على القراءة. كما أنشأت مكتبا عاما في كل قرية بالجزيرة من أجل تحسين مؤشرات القراءة لدى عامة الناس بما فيها نسبة استخدام المكتبات وكمية الكتب التي يتم قراءتها سنويا. ونتيجة لذلك احتلت المدينة المركز الأول في البلاد من حيث الوقت المقضي في قراءة الكتب خلال الأيام العادية في عام ألفين وسبعة عشر. كما أصدر مجلس النواب التابع لمقاطعة "جيه جو" مرسوما خاصا لتفعيل صناعة الطباعة والنشر والمكتبات في خطوة تهدف إلى المساعدة على إرساء قاعدة ناجعة لتشجيع صناعة ثقافة القراءة لدى الناس في الجزيرة.

وفي هذا السياق تشهد الجزيرة تعاونا نشطا بين القطاعين العام والخاص في مجال تركيز بنية تحتية للقراءة بما فيها شبكات التبادل بين نوادي القراءة ومكتبات الأحياء ودور الطباعة والنشر المحلية. وبفضل النجاح في السياسات الداعمة لثقافة القراءة تم خلق بيئة تسمح للمسافرين إلى الجزيرة بالاستمتاع بالسياحة بالتزامن مع قراءة الكتب من أجل تنشيط عقولهم وأجسامهم في آن معا.

وفي هذا الصدد، قال "كو هي بوم 고희범 " عمدة جيه جو إنه يخطط في معرض العام القادم لتقديم مختلف البرامج الخاصة بثقافة القراءة والتي تعكس الجوانب الأصيلة لثقافة الجزيرة لمزيد تقريبها من سكان الجزيرة والسياح على حد سواء.