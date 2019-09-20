تواصل ازدياد اعداد المسنين في العاصمة سيول

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يزداد باستمرار عدد المسنين ممن تتجاوز أعمارهم خمسة وستين عاما في العاصمة سيول، في مقابل انخفاض إجمالي عدد السكان فيها. ولهذا سيتعذر خلال العام القادم استخدام لقب " سيول من عشرة ملايين مواطن" على العاصمة الكورية. وفي هذا الإطار صرحت بلدية سيول مؤخرا بأن إجمالي عدد السكان في سيول بلغ عشرة ملايين وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وسبعة نسمة في نهاية العام الماضي بينهم تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة وستين ألفا وستمائة وثلاثة وعشرين كوريا ومائتان وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون أجنبيا. يذكر أن عدد الكوريين المقيمين في سيول ظل ينخفض باستمرار منذ عام ألفين وعشرة مع ارتفاع عدد الأجانب فيها بشكل مطرد، بعد أن بلغ عددهم خمسة وأربعين ألفا واثنين وسبعين شخصا في عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين.





ونظرا لانخفاض عدد السكان في العاصمة الكورية بمعدل ثمانين ألف شخص سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، توقعت بلدية سيول تراجع عدد السكان في المدينة إلى دون مستوى عشرة ملايين شخص في النصف الأول من العام القادم، وذلك لأول مرة منذ اثنين وثلاثين عاما بعد أن تجاوز عدد السكان في سيول عشرة ملايين شخص في عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. ومن أهم أسباب انخفاض عدد السكان في العاصمة، انتقال السكان إلى مقاطعة "كيونغ كي" المجاورة لها. حيث انتقل في العام الماضي ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون شخصا من سيول إلى مقاطعة كيونغ كي بينما انتقل مائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وعشرون شخصا من المقاطعة إلى العاصمة.

كما صرحت البلدية بأن عدد سكان سيول ممن لا تقل أعمارهم عن خمسة وستين عاما بلغ مائة وواحدا وأربعين ألفا ومائتين وسبعة وتسعين شخصا في العام الماضي، ليمثلوا أربعة عشر بالمائة من إجمالي عدد السكان، مضيفة أن سيول قد دخلت مرحلة المجتمع المسن. وللإشارة تصنف الأمم المتحدة المجتمعات التي تتجاوز فيها نسبة المسنين الذين لا تقل أعمارهم عن 65 عاما مستوى سبعة بالمائة من مجموع السكان ضمن خانة المجتمع المسن، فيما تصنف المجتمعات التي تتجاوز فيها تلك الفئة العمرية نسبة أربعة عشر بالمائة على أنها مجتمعات للمسنين، وفي حال تجاوزت النسبة عشرين بالمائة من إجمالي السكان فتصنف في هذه الحالة ضمن مجتمعات للطاعنين في السن.





الجدير بالذكر أن إجمالي عدد السكان الكوريين بلغ حسب إحصاءات وزارة الداخلية واحدا وخمسين مليونا وثمانمائة وستة وعشرين ألفا وتسعة وخمسين نسمة في العام الماضي، منهم سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألفا وأربعمائة وثمانية شخصا لا تقل أعمارهم عن خمسة وستين عاما لتمثل نسبتهم أربعة عشر فاصل ثمانية بالمائة من إجمالي عدد السكان. وفي السياق ذاته قال " لي وون موك" المسؤول عن سياسة المدينة الذكية في بلدية سيول إنه من المتوقع تغيير الحاجيات الإدارية للمدينة تماشيا مع تغير الهيكل الديمغرافي في سيول مضيفا أنه سيقوم بالتحليل الدقيق قبل رسم السياسات والخطط المناسبة. ومن أجل التعامل مع انخفاض عدد السكان القادرين على مزاولة الأنشطة الانتاجية بسبب تزايد عدد السكان المسنين في البلاد، قالت الحكومة أمس إنها ستدخل نظام التوظيف المستمر حتى بعد بلوغ سن التقاعد خلال عام ألفين واثنين وعشرين.