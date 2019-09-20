تستضيف حصة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة الجامعية الأردنية "ولاء ياسين" التي تابعت دراستها العليا في كوريا، قبل أن تحصل على شهادة "الماجستير" في العلوم السياسية من أكاديمية الدراسات الكورية في مدينة "سيونغ نام" الكورية.

ضيفتنا التي تستعد لمتابعة الدكتوراه في مجال تخصصها لم تخف تعلقها بكوريا وهو إعجاب يعود إلى سنوات عمرها الأولى عندما أعجبت باللغة والثقافة الكوريتين من خلال متابعتها للأعمال الدرامية الكورية، مما جعلها تتابع دروسا في اللغة الكورية إلى جانب اللغة الانجليزية في الأردن في مرحلة لاحقة، قبل أن تقرر السفر إلى كوريا لمتابعة دراستها العليا ومعايشة الحضارة والمجتمع الكوري.

وأعربت الجامعية الأردنية عن رضاها بالمستوى المتميز للعلاقات بين الأردن وكوريا بحكم عملها في فترة محدودة بالسفارة الاردنية بسيول، كاشفة في جانب آخر من الحوار عن رغبتها في نقل الخبرات التي تستجمعها من تجربتها الرائعة في كوريا إلى بلدها الأردن في المستقبل.

المزيد حول هذا اللقاء في حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة.