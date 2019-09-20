حققت فرقة "تويس" التي أصدرت ألبوما جديدا مؤخرا إنجازا كبيرا في مجال فيديو الموسيقى إلى جانب احتلال المركز الأول في ترتيب المصادر الموسيقية، حيث تجاوز فيديو موسيقى أغنية "بانسي" 200 مليون مشاهدة في الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة مساء من يوم ال23 من هذا الشهر.

ويذكر أن فيديو الأغنية الرئيسية للألبوم الذي يحمل عنوان"بانسي يو" والذي أصدرته في شهر أبريل الماضي حقق الإنجاز الكبير بعد مرور 5 أشهر فقط على صدوره.

وبهذا أصبحت للفرقة الكورية 10 فيديوهات موسيقية أحرزت 200 مليون مشاهدة.