افتتاح مقر لشركة إل جي في مصر

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افتتحت شركة إل جي للالكترونيات مقرها الجديد في مصر ليضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويضم المقر المتجر الخاص بمنتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة تتقدمها تقنية "LGThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس.

وبهذه المناسبة أحيت الشركة حفلا افتتاحيا بحضور يون يو شيول السفير الكوري بالقاهرة ولي جيه سونغ رئيس شركة إل جي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.

يضم هذا المقر متجرا جديدا يعرض أكبر مجموعة من التقنيات الثورية التي أطلقتها إل جي لفائدة عملائها في مصر والشرق الأوسط بالإضافة الى آخر ما توصلت إليه الشركة من ابتكارات تكنولوجية على مستوى العالم.

وتشمل تلك الابتكارات تكنولوجيا الـOLED للتلفزيونات و"TwinWash" للغسالات و"AC Inverter" للتكييف إلى جانب أول تلفزيون عربي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي لتكون الشركة الأولى بين شركات العالم التي تقدم أول دعم للخدمات الصوتية باللغة العربية الخاصة بأجهزة التلفزيون.

وقد حرصت الشركة على توفير مساحة إبداعية جديدة تتيح لكافة الزوار تجربة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وهو ما يمثل فرصة رائعة لعملاء إل جي للإطلاع على ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في هذا المجال.