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تنظم سفارة جمهورية كوريا بمملكة البحرين بالتعاون مع نادي التصوير البحريني المعرض التصويري الأول بعنوان "جمال كوريا" والذي ينتظم في قبة مجمع الأفينوز في منطقة خليج البحرين.

وافتتح هذا المعرض رسميا في الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الماضي من قبل الراعي الرسمي وكيل وزارة الداخلية البحرينية بحضور السفير الكوري كو هيون مو والشيخة حنان بنت حسن آل خليفة، لتستمر فعاليات المعرض حتى الثلاثين من هذا الشهر.

ويعد المعرض الأول من نوعه حيث يشارك فيه أحد عشر مصورا بحرينيا بعرض مجموعة مختارة من الصور التي وثقت رحلة قام بها فريق التصوير المحترف والعضو في نادي المصورين البحريني عام ألفين وستة عشر إلى جمهورية كوريا.

والجدير بالذكر أن النادي قد أقام عديد المعارض، مشاركا بمجموعة هذه الصور في معرض المرفأ المالي في أبريل 2017. ويعتبر هذا التعاون الأول من نوعه بين السفارة الكورية وجمعية البحرين للفنون التشكيلية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت غرفة التجارة والصناعة البحرينية عن إقامة منتدى الأعمال البحريني الكوري الثالث بمملكة البحرين والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع كل من السفارة الكورية لدى البحرين، وغرفة التجارة والصناعة الكورية.

وسينعقد المنتدى يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل في فندق ويندهام جراند، ويأتي تنظيمه تتويجا لاهتمام قيادة البلدين الصديقين والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي تمت مؤخرا بين الجانبين، بهدف إتاحة فرص اللقاء بين التجاروالتشبيك بين أصحاب الأعمال البحرينيين والكوريين في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وفي هذا السياق بينت الغرفة في تصريح لها بهذه المناسبة أن زيارة الوفد التجاري الكوري سيتم خلالها بحث الكثير من الموضوعات التي تستعرض تنمية علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي بين البحرين وكوريا.

وأوضحت الغرفة أن الوفد الكوري سوف يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية الرائدة في كوريا من بينها قطاع الكهرباء والغاز والبترول والمواد الكيميائية والصناعية والبنوك والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية وغيرها.