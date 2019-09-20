أنظار العالم تتجه إلى حفل بي تي أس القادم في السعودية

يترقب جمهور العاصمة السعودية الرياض بحماس الحفل الأكبر لفرقة بي تي آس الكورية، وسط إقبال كبيرعلى إقتناء التذاكر منذ اللحظات الأولى من طرحها في الأسبوع الماضي.

وكشف الرئيس العام للهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن قائمة الانتظار من أجل الحصول على تذاكر الحفلة تجاوزت مائتي ألف شخص، في إشارة إلى حجم الإقبال الهائل على التذاكر في الموقع.

وتصدر هاشتاغ BTSinRiyadhTickets المركز الأول ضمن قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" السعودية، فيما حل الهاشتاغ في المركز الثاني بنفس القائمة ولكن على مستوى العالم.

ويذكر أن أول حفل لفرقة " بي تي آس " في السعودية سيقام في استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، ضمن مواسم الرياض، كما يندرج في إطار جولة الفرقة الغنائية العالمية، والتي تحمل اسم " حبوا أنفسكم: عبروا عن أنفسكم.

ويأتي أول حفل للفريق الغنائي الكوري في السعودية، بعد فترة استراحة استمرت لأسابيع، وهي الأولى بالنسبة له منذ انطلاق نشاطه قبل ست سنوات.

وللتذكير فقد فاز الفريق الغنائي "BTS"، بلقب "شخصية العام" لسنة ألفين وثمانية عشر، بإجماع قراء مجلة "تايم" الأمريكية. كما تصدرت الفرقة في وقت سابق من نفس العام وللمرة الأولى قوائم الألبومات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد سجلت "بي تي أس" نجاحا لافتا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت حوالي خمسة وعشرين مليون استماع على منصة "أنغامي"، التي تعد أكبر خدمة للبث الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.