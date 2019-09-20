فرقة إتشي تنظم أول عروضها الترويجية في المدن الآسوية والأمريكية





من المقرر أن تقوم فرقة "إتشي" النسائية بتنظيم عروض ترويجية في الخارج ، وذلك لأول مرة منذ انطلاق نشاطها الغنائي.

وذكرت شركة "جي واي بي" الترفيهية أن فرقة "إتشي" ستنظم هذه العروض في إحدى عشرة مدينة في الدول الآسيوية والولايات المتحدة، خلال الفترة من شهر نوفمبر من هذا العام وحتى شهر يناير من العام القادم.

ومن بين المدن التي سيتم فيها تنظيم عروض ترويجية، جاكارتا وماكاو وتايبيه ومانيلا وسنغافورة وبانكوك ولوس أنجلس ومنيابوليس وهيوستون وواشنطن ونيويورك.