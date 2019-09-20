فرقة سوبر إم الجديدة تبدأ نشاطها الشهر القادم





ذكرت شركة "إس إم" الترفيهية أن فرقة "سوبر إم" الجديدة التي تم ترسيمها بالتعاون بينها وبين مجموعة "كابيتال" الموسيقية الأمريكية، ستبدأ نشاطها في شهر أكتوبر القادم.

وأضافت أن الفرقة ستشكف عن أول ألبومها المصغر بعنوان "سوبر إم" يوم الرابع من أكتوبر لتقيم في اليوم التالي عرضا ترويحيا لهذا الألبوم في لوس أنجلس بالولايات المتحدة.

وتتكون فرقة "سوبر إم" من سبعة أعضاء وهم : "تيه مين" عضو فرقة شايني، و"بيك هيون" و"كاي" عضوي فرقة إكسو، و"تيه يونغ" و"مارك" عضوي فرقة إن سي تي 127، و"لوكاس" و"تين" عضوي فرقة ويبي الصينية.

وسيتم بث العرض الترويجي على الهواء عبر اليوتيوب.