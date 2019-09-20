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اتفقت مجموعة "هيون ديه" الكورية للسيارات مع شركة "أبتيف" الإيرلندية يوم الاثنين الماضي على تشكيل شراكة بينهما في إنتاج سيارات ذاتية القيادة.

وتعد شركة "أبتيف" التي تتخذ من مدينة دبلن بإيرلندا مقرا لها من بين أكثر الشركات العالمية تقنية في مجالات البرمجيات المتقدمة، وأنظمة الاستشعار، ومنصات الحوسبة، وأنظمة السلامة المتقدمة، وأدوات التحكم الإلكترونية، بالإضافة إلى القيادة الآلية.

وكانت شركة "أبتيف" معروفة سابقا باسم "ديلفى أوتوموتيف"، قبل أن تنقسم فى عام 2017 إلى شركتي "أبتيف" للسيارات و "ديلفى" للتكنولوجيا.

وعادة، تقوم شركات السيارات بشراء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو استثمار رؤوس أموالها فيها في إطار سعيها للمنافسة في سوق السيارات ذاتية القيادة.

وتواجه شركات السيارات العالمية صعوبات بشأن الاستراتيجية التي ستنتهجها لكسب معركة المنافسة في سوق السيارات ذاتية القيادة.

والجدير بالذكر أنه في حال تمكنت شركات السيارات من شراء شركة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فستكون لديها تقنيتها الفريدة الخاصة بها، ولكن في المقابل، لن يكون بمقدورها ضمان التوافق أوتبادل التقنيات التي تمتلكها الشركات الأخرى.

وإذا استثمرت رؤوس أموالها في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدلا من شرائها، فلن تتمكن من الحصول على التقنية الرئيسية اللازمة لإنتاج السيارات ذاتية القيادة.

وفي هذا السياق، اتفقت شركات "هيون ديه" وشركة "إبتيف" على إنشاء شركة مشتركة بينهما ضمن الجهود الرامية إلى حصول شركات "هيون ديه" على التقنيات الرئيسية والحفاظ على التبادل التكنولوجي في الوقت نفسه.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الشركات الكورية الثلاث، باستثمار 4 مليارات دولار من رؤوس أموالها، فيما ستساهم شركة "أبتيف" الإيرلندية التي ستملك 50% من قيمة المشروع المشترك بتكنولوجيا القيادة الذاتية وحقوق الملكية الفكرة وحوالي 700 خبير يركزون على تطوير الحلول والتطبيقات اللازمة للسيارات ذاتية القيادة.

وقال "تشونغ أوي سون" نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيون ديه" الكورية للسيارات إنه سيتم إنتاج السيارات ذاتية القيادة بدءا من عام 2024.

ومن جهة أخرى، عقدت في سيول اجتماعات الجمعية العامة للجنة تقنية البيانات والاتصالات الخاصة بالسيارات التابعة لمنظمة المعايير الدولية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمشاركة 10 شركات دولية لإنتاج السيارات، منها "هيون ديه" و"ميرسديس بنز" و"فورد" و"تويوتا"، وتم خلالها مناقشة المعايير الدولية الخاصة بالاتصالات الداخلية للسيارات ذاتية القيادة.

ويمكن القول إنه في ظل تحسن أداء السيارات ذاتية القيادة، تزداد أهمية وظيفة الاتصالات داخل السيارات من أجل نقل الكم الكبير من البيانات التي يتم تجميعها باستخدام أجهزة الاستشعار.

ولهذا فإن لجنة البيانات والاتصالات التابعة للمنظمة الدولية تقوم بتطوير 45 نوعا من المعايير الدولية بما فيها الاتصالات الداخلية للسيارات ذاتية القيادة والتفاعل عبر أجهزة الاستشعار بهدف تحقيق أداء أفضل لوظيفة القيادة الذاتية.

وفي حقيقة الأمر، تأخرت الشركات الكورية عن دخول مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة التي اتجهت إليها العديد من شركات السيارات العالمية، فيما نجحت الشركات العالمية الأخرى، ومنها الألمانية واليابانية والأمريكية في تكوين تحالفات وشراكات لتطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة من خلال المشاركة في التكاليف الضخمة والتقنيات اللازمة لها.