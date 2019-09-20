مفاوضات كورية أمريكية حول تقاسم تكاليف الدفاع

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة أولى من المفاوضات لإبرام الاتفاقية الحادية عشرة والخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد عام 2020، حيث بدأت هذه الجولة يوم الثلاثاء الماضي في سيول لتستغرق يومين.

ويذكر أن الجانب الأمريكي قد طالب كوريا الجنوبية بزيادة كبيرة في حجم حصتها من تكاليف الدفاع، بينما أكد الجانب الكوري على التقاسم المعقول والعادل للتكاليف، مما جعل أجواء التوتر تسود المفاوضات.

كما أكد الجانب الكوري في هذا السياق على أن سيول اشترت كمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية وضخت مبالغ هائلة من أجل بناء قواعد للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.

ومن المفترض أن تنتهي صلاحية الاتفاقية العاشرة لتقاسم تكاليف الدفاع بحلول نهاية هذا العام، حيث يتعين على الجانبين الكوري والأمريكي التوصل إلى اتفاق في غضون هذا العام ليبدأ سريان الاتفاقية الحادية عشرة العام القادم.

وتضم تكاليف الدفاع التكاليف اللازمة للعمالة، وبناء المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي العسكري.

وفي بداية الأمر، كانت اتفاقية نشر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية التي تم إبرامها عام 1948 تنص على أن تقدم كوريا الجنوبية المنشآت العسكرية والأراضي للقوات الأمريكية بالمجان، فيما تتحمل الولايات المتحدة جميع التكاليف اللازمة لتمركز القوات الأمريكية في كوريا .

ومن ثم، جرى تعديل على الاتفاقية عام 1991 تحملت بموجبه سيول جزءا من التكاليف اللازمة لنشر القوات الأمريكية.

وكانت الاتفاقية تقضي بتحديد حصة كوريا من تكاليف الدفاع كل خمس سنوات، قبل أن يصبح تحديد تلك التكاليف يجري كل عام بعد أن طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيادة حصة سيول في الدفاع بشكل كبير.

وفي الواقع، اتفقت سيول وواشنطن خلال الاتفاقية العاشرة التي تم تطبيقها هذا العام على أن تكون حصة كوريا الجنوبية تريليونا و38.9 مليار وون ، أي ما يعادل حوالي 865 مليون دولار، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالعام الأسبق.

وبالرغم من عدم التأكد من المبلغ الذي عرضه الجانب الأمريكي في مفاوضات سيول إلا أنه من المرجح أن يكون كبيرا، نظرا لأن واشنطن قد أكدت أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة اللازمة لإدارة القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار سنويا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هذا الصدد إن كوريا الجنوبية من أكبر الدول التي تقبل على شراء الأسلحة الأمريكية، وهو ما يشير إلى أن واشنطن قد تقوم بالتخفيف من ضغوطها على سيول بهدف زيادة حصتها من تكاليف الدفاع.

هذا ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات لإبرام الاتفاقية الحادية عشرة والخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع في الولايات المتحدة الشهر القادم.