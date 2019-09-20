نتائج زيارة الرئيس الكوري مون جيه إين الأخيرة لنيويورك

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى سيول يوم الخميس الماضي بعد اختتام زيارته لنيويورك التي استغرقت خمسة أيام.

وفي أثناء إقامته في نيويورك عقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين الماضي وبحث معه سبل تنمية التعاون لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتعزيز علاقات التحالف القائمة بين سيول وواشنطن وغيرها من القضايا التي تهم المصالح المشتركة.

وألقى الرئيس الكوري خطابا أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي ، اقترح فيه تحويل المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين إلى منطقة سلام دولية.

واتفق الرئيسان الكوري والأمريكي في القمة الأخيرة على ضرورة إحراز نتائج ملموسة للمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من خلال التسريع بعقدها في أقرب وقت ممكن، مما سيسهم في تحقيق إجراء قمة ثالثة بين الرئيس "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وأكد الرئيسان التزامهما بتجنب استخدام القوة ضد كوريا الشمالية وضمان مستقبل مشرق لها في حال تخليها عن أسلحتها النووية، في إشارة لضمان أمن النظام الحاكم في بيونغ يانغ .

وعقدت محادثات القمة بين الرئيسين "مون" و"ترامب" في الوقت الذي تجري فيه دراسة حول إمكانية استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، خاصة بعد أن عرضت كوريا الشمالية اقتراحا لعقد مباحثات على مستوى العمل بين البلدين في أواخر شهر سبتمبر الجاري، مطالبة الولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بمقترحات جديدة. إلا أن القمة لم تتناول أيا من المواضيع التي تتعلق بمقترحات بيونغ يانغ الجديدة.

وفي الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة اقترح الرئيس الكوري "مون" تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية، لتكون قاعدة أساسية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال إنشاء نظام دولي يضمن الأمن لكوريا الشمالية.

ويضم هذا الاقتراح إدراج المنطقة منزوعة السلاح ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بالتعاون المشترك بين الكوريتين، وتحديد منطقة للتعاون السلمي تربط بين قرية الحدود "بان مون جوم" ومدينة "كيسونغ" بكوريا الشمالية، وجذب منظمات أممية إلى المنطقة منزوعة السلاح، وتكثيف التعاون الدولي في إزالة الألغام المزورعة داخل المنطقة.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس "مون" عن ثلاثة مبادئ هي : "عدم السماح مطلقا لاندلاع حرب"، و"الضمان الأمني المتبادل"، و"الرخاء المشترك".

وأثارت القمة الكورية الأمريكية وخطاب الرئيس الكوري "مون" اهتمام الكثيرين لتزامنه مع استئناف وشيك للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبالتالي يبرز من جديد الدور الحاسم الذي يقع على عاتق الرئيس "مون" من أجل دفع عجلة المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، وعقد القمة الثالثة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون".