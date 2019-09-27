إقامة حفل توزيع جوائز إمنيت للموسقى الآسيوية في ناغويا باليابان

من المقرر إقامة حفل جوائز "إمنيت" للموسيقى الآسيوية لعام 2019 ، وهو أكبر حفل توزيع جوائز الكيبوب في آسيا، في مدينة ناغويا باليابان.

جاء هذا القرار رغم الخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين كوريا الجنوبية واليابان.

وسيقام الحفل في ملعب القبة الذي يستوعب 30 ألفا من المتفرجين، يوم الرابع من شهر ديسمبر القادم لمدة يوم واحد بعد أن كان يقام لمدة ثلاثة أيام خلال العامين الماضيين، بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة في هونغ كونغ.