فرقة أكدونغ ميوزيشيان تصدر ألبوما جديدا

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أصدرت فرقة "أكدونغ ميوزيشيان" ، أي "أكمو" مختصرا، ألبومها الكامل الثالث.

ويعد هذا الألبوم بعنوان "إبحار" الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بعد وصول عضوي الفرقة إلى سن البلوغ.

كما أنه الأول من نوعه أيضا الذي يتم الكشف عنه بعد إنهاء عضو الفرقة "لي تشان هيوك" خدمته العسكرية الإلزامية التي استمرت عامين.

وتتناول كلمات الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد بعنون " كيف يمكنني أن أحب الحسرة، أنت الواحد الذي أحبه" خبراته في سلاح البحر.