بدء فعاليات أسبوع الفن لهذا العام في سيول

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شهدت مدينة سيول يوم الخميس افتتاح أسبوع الفن لهذا العام والذي يمكن من خلاله مشاهدة أحداث وفعاليات متنوعة حيث تعتبر فرصة للسكان من أجل الاستمتاع بالفن خلال الحياة اليومية. وعلى مدار خمسة عشر يوما، تتواصل الفعاليات حتى التاسع من الشهر القادم لتشهد البلاد إقامة مختلف أنواع المعارض والأسواق وورش العمل الفنية. والجدير بالذكر أن أسبوع الفن قد بدأ تنظيمه قبل خمس سنوات، ويتخذ هذا العام شعار "الأيام السعيدة بالفن". وطبقا لمركز دعم إدارة الفن الذي يشرف على تنظيم أسبوع الفن، يشارك في فعاليات هذا العام مائتان وثمان وخمسون معرضا وقاعة فنية، ليشكل العدد الأكبر من الفضاءات التي تحتضن فعاليات هذا الأسبوع منذ تاريخ نشأته.

وخلال هذا الفترة، سيسمح مركز فن الرسم الوطني الحديث وغيره من المراكز الفنية الحكومية والعامة والخاصة للزوار بالدخول المجاني أو الاستفادة بتخفيضات في سعر التذاكر إلى جانب تمديد أوقات الدوام. ويذكر أنه من غير الضروري مشاهدة الأعمال الفنية فقط في هذه القاعات الفنية. فعلى سبيل المثال يقوم الطباخون في مركز "توتال" للفن بالعاصمة سيول بإعداد الأطعمة باستخدام طرق طهي يقترحها الفنانون. كما سيتم إحياء عدد من البرامج الليلية بما فيها الرحلة الليلية في مركز"سين بونغ" للفن في مدينة "ييتشون" والليلة الحالمة في مركز "هوايت بلوك" بمدينة "تشون آن". وتعد رحلات الفن التي تسمح للمشاركين بالتجوال في المراكز والمعارض الفنية صحبة متخصصين في شرح المعلومات مشيا على الأقدام أو بالحافلات من أكثر البرامج الفنية رواجا.

ويُشار إلى أنه قد تم بيع جميع التذاكر الخاصة بأربعة من البرامج في سيول قبل فترة طويلة. كذلك يمكن أيضا للزوار الاستفادة من أسبوع الفن وذلك بزيارة مهرجان كوانغ جو الدولي للتصميم أومهرجان كيونغ كي للخزف أومهرجان تشونغ جو للحرف اليدوية والتي تقام جميعها طوال موسم الخريف. كما يمكن للأشخاص أيضا الاستفادة بأسعار منخفضة من خلال استخدام البطاقات المتكاملة وبطاقات السكك الحديدية الخاصة بأسبوع الفن. وبالتزامن مع بدء أسبوع الفن، اُفتتح المعرض الكوري الدولي للفن أكبر الأسواق الفنية الكورية على الإطلاق في مجمع "كوإكس" للمعارض في جنوب سيول. وسيتم خلال المعرض الذي سيستمر نشاطه حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر طرح حوالي عشرة آلاف عمل فني أنتجها مائة وخمسة وسبعون مركزا فنيا في سبع عشرة دولة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للزوار أيضا شراء الأعمال الفنية من بعض الأسواق، حيث يمكن زيارة الأسواق الفنية المخصصة للفنانين والمقامة في العاصمة سيول وكوانغ جو وغيرها من المدن الكورية. ويمكن من خلال هذه الأسواق التي ينظمها الفنانون بأنفسهم مساعدة الفنانين الناشئين وشراء أعمالهم الواعدة بأسعار منخفضة.