المركز الكوري للمعلومات يُطلِق خدمة تحويل البحوث العلمية إلى مادة صوتية

ⓒ Getty Images Bank

صرح المركز الكوري للمعلومات عن التعليم والبحث يوم الأربعاء بأنه سيوفر خدمة تحويل بحوث الماجستير والدكتوراة المحلية إلى الصوت بالإضافة إلى خدمة دعم شراء البحوث الأجنبية، من أجل مساعدة الطبقة الضعيفة معلوماتيا من ذوي الإعاقة. وسيتولى المركز تقديم المعلومات الصوتية الخاصة بشأن ثلاثة آلاف بحث علمي محلي بدءا من هذا الشهر بشكل تجريبي، كما ينوي توسيع عدد البحوث ليصل إلى عشرين ألف بحث في غضون العام القادم. وسيتم تقديم الملفات الصوتية لفائدة كل من ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتعد خدمة دعم شراء البحوث الأجنبية خدمة مجانية يتم تقديمها لفائدة ذوي الإعاقة بعد أن تعود المركز على تقديمها في السابق مقابل دفع مبلغ ستين ألف وون عن كل بحث. ومنذ العام الماضي ظل المركز يقدم خدمة تصوير ونقل ثمانية ملايين وثلاثمائة وستين ألف نسخة من الكتب التي تحتفظ بها الجامعات الكورية بالمجان لفائدة الباحثين من ذوي الإعاقة ممن يواجهون صعوبات في زيارة مكتبات الجامعات، وذلك بالتعاون مع المكتبة الوطنية لذوي الإعاقة.