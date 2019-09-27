إصدار قرار باستخادم لغة مفهومة في خطاب الرفض المتعلق بطلبات اللجوء

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أصدرت اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان حكما يقضي بإصدار مذكرات الإبلاغ بقرار الرفض المتعلقة بطلبات اللجوء عبر استخدام لغة يستطيع المتقدمون بالطلب فهمها. وصرحت اللجنة بذلك يوم الثلاثاء الماضي، مضيفة أنها أوصت وزارة العدل بتعديل القواعد ذات الصلة. ويذكر أن مذكرة الإبلاغ بقرار رفض طلب اللجوء هي عبارة عن وثيقة تشرح أسباب عدم الموافقة على تلك المطالب، وعندما يتلقى المتقدمون بطلب اللجوء هذا النوع من المذكرات، يمكنهم اتخاذ قرارهم بالقبول بتلك المذكرات أو رفضها. واعتمادا على مضامينها، يمكنهم إعداد الإجراءات اللاحقة.

وتجدر الاشارة إلى أنه تتم حاليا صياغة المذكرات باللغتين الكورية والأنجليزية، فيما تُكتب الوثائق التي تتضمن أسباب الرفض على وجه الخصوص باللغة الكورية فقط، لترفق بالمذكرات حسب القواعد التي ينص عليها قانون اللاجئين. وحسب توضيحات لجنة حقوق الإنسان، تقدم أربعمائة وأربعة وثمانون يمنيا بطلب اللجوء في جزيرة "جيه جو" منذ شهر أبريل من العام الماضي، حيث تلقى أربعمائة وسبعة وستون منهم نتائج بالرفض.

وتلقى أربعمائة واثنا عشر يمنيا قرار الإذن بالإقامة الإنسانية، وخمسة وخمسون يمنيا قرارا بعدم الموافقة وخمسة عشر يمنيا قرارا بإلغاء الطلب مع الإشارة إلى أن مذكرات قرار رفض اللجوء، لم تكتب باللغة العربية التي يستطيع اليمنيون فهمها. وبدلا من ذلك استمعوا إلى شروحات حول نتائج تقييم اللاجئين وإجراءات الاستئناف وطرق الإقامة في سيول، اعتمادا على مساعدة مترجمين باللغة العربية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان إن تقديم مذكرات قرار الرفض المتعلق بطلب اللجوء وفق قانون اللاجئين يهدف إلى تسهيل الوصول إلى إجراءات الاستئناف ورفع الدعوى القضائية لحماية حقهم في طلب اللجوء. واستنادا إلى الهدف والسبب الذي من أجله وقعت صياغة معاهدة اللاجئين يصبح من الضروري تقديم المذكرات بعد ترجمتها للعديد من اللغات حتى يتسنى للمتقدمين بمطالب اللجوء فهمها بشكل جيد.