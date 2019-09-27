ترتيبات لانطلاق مهرجان سيول الدولي للكُتاب





من المتوقع أن تشهد سيول خلال الشهر القادم مهرجانا أدبيا دوليا حيث ستتاح الفرصة للقاء اثنين وثلاثين أديبا محليا وأجنبيا بارزا. وسوف يشرف المعهد الكوري للترجمة الأدبية وصندوق سيول الثقافي وصندوق سيول للتصميم على تنظيم مهرجان سيول الدولي للكُتاب لعام ألفين وتسعة عشر. وتمتد فعاليات هذا الحدث خلال الفترة المتراوحة ما بين الخامس والثالث عشر من شهر أكتوبر القادم في ساحة دونغ ديه مون للتصميم بشرق سيول تحت شعار " ألف مرآة تعكسنا". ومن المقرر إقامة مختلف أنواع الفعاليات بما فيها إجراء حوار مع الكتاب وتنظيم أمسية لتلاوة المؤلفات الأدبية وعقد لقاء بين الكتاب والقراء.

ويذكر أن هذا المهرجان ظل يقام كل عامين منذ عام ألفين وستة إلا أنه سيقام سنويا بداية من هذا العام. ويبلغ عدد الكتاب المحليين والأجانب الذين شاركوا في هذا المهرجان حتى الآن مائة وتسعة وثمانون كاتبا من خمس وخمسين دولة. ويشارك الكُتاب المحليون وعددهم ثمانية عشر كاتبا في مهرجان هذا العام، بمن فيهم الروائية " أو جونغ هي"، إلى جانب أربعة عشر كاتبا أجنبيا بمن فيهم الشاعر النيجيري "ني اوسونداريه" الذي فاز بجائزة "نوما" التي تعد من أبرز الجوائز الأدبية الأفريقية. من ناحية أخرى سوف تشارك كوريا بصفتها دولة ضيفا في معرض "ييتيه بوري" الدولي للكتاب بالسويد، علما بأن هذا المعرض يعد الأكبر من نوعه في إسكندينافيا.

ويذكر أن معرض هذا العام الذي ينطلق يوم الخميس سوف يستمر حتى الأحد المقبل ليتناول مواضيع " كوريا" بصفتها دولة ضيف و"المساواة بين الجنسين" و"الوسائط والقدرة على تفسير المعلومات". وسيتم تركيز أجنحة تابعة لحوالي ثمانمائة جهة أو شركة من أربعين دولة على مساحة العرض التي تبلغ أحد عشر ألف متر مربع. وفي جناح دولة الضيف الذي تولى المهندس المعماري الشاعر "هام سونغ هو" مهمة تصميمه، يتم استعراض سبعة وسبعين نوعا من الكتب الكورية المتعلقة بعنف الدولة واللاجئين والإنسانيات، بالإضافة إلى أربعة وخمسين نوعا من كتب التصوير الكورية.