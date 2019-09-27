© Fasoo.com

سنتعرف على شركة "فاسو دوت كوم Fasoo.com"، المزودة الرائدة لحلول أمن البيانات والتطبيقات للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.





"لي كانغ مان 이강만" نائب رئيس الشركة :

شركة "فاسو دوت كوم 파수 닷컴" هي مطورة للبرامج وتوفر حلولًا لأمن وإدارة المستندات. بدأت الشركة كشركة أمن بيانات مسلحة بتكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لقد حصل الرئيس التنفيذي للشركة "جو كيو كون 조규곤" على درجتيْ البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة سيول الوطنية. وبعد تخرجه، عمل كباحث في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات لمدة ثلاثة أعوام تقريبًا. وفي وقت لاحق، حصل على الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة "روتجرزRutgers " في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى كوريا ليلتحق مجددا بشركة "سام سونغ". وقد ألهمته هذه التجارب لبدء مشروعه التجاري الخاص، وبالتالي أنشأ شركة "فاسو دوت كوم" في عام 2000.





تم تأسيس شركة "فاسو" في يونيو من عام 2000 بواسطة السيدة "جو" وبعض زملائه في شركة "سام سونغ"، لتصبح ثاني شركة ناشئة يتم إطلاقها كمشروع داخلي لشركات تكنولوجيا المعلومات، التابعة لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات. وقد نجحت الشركة في تسويق إدارة الحقوق الرقمية "دي آر إم DRM" لأول مرة في العالم.





نائب الرئيس "لي":

تشير عبارة "دي آر إم" إلى تقنية البرامج التي تقوم بتشفير المحتوى الرقمي وتسمح فقط للمستخدمين المعتمَدين بالتعامل مع هذا المحتوى. في البداية، تم استخدام تقنية "دي آر إم" لإدارة محتويات الوسائط المتعددة، مثل الصور والموسيقى. كانت شركة "فاسو" هي التي طورت بنجاح حل أمن البيانات المستند إلى الملفات، باستخدام هذه التقنية، بحيث يتم تشفير الملفات المهمة للغاية والسماح فقط للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إليها لقراءتها وتحريرها ونسخها وطباعتها وتصويرها، وذلك من أجل ضمان الحد الأقصى من الأمن. الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت"، لديها تقنية مماثلة، لكن بالتأكيد "فاسو" تبرز في نواحٍ كثيرة. الأهم من ذلك كله، سعت الشركة جاهدة لتطوير وتوزيع تكنولوجيا "دي آر إم" على مدار العشرين عامًا الماضية مما جعل من كوريا أكثر أسواق "دي آر إم" تقدمًا في العالم.





طورت شركة "فاسو" تقنية "دي آر إم" لإدارة الحقوق الرقمية للشركات. وقد دخلت الشركة بثقة في السوق الأمريكية، حيث تفوقت تقنيتها "دي آر إم" على الحلول التي تقدمها شركات البرمجيات العالمية مثل "مايكروسوفت Microsoft" و"أدوبي Adobe" من حيث التقدم التكنولوجي والأداء.





نائب الرئيس "لي":

كان لدينا اعتقاد راسخ بأنه يجب علينا تحقيق النجاح في الولايات المتحدة أولاً قبل اليابان أو أوربا من أجل السيطرة على السوق العالمية، حيث إن شركات صناعة البرمجيات الرائدة عالميا موجودة غالبا في الولايات المتحدة، وهي تمثل ما يقرب من نصف السوق العالمية. لذلك، فإن الإنجاز الإيجابي في الولايات المتحدة سيزيد من الاعتراف بعلامتنا التجارية ويضمن لنا النجاح في الأسواق الأخرى أيضًا. ومع أخذ هذا الهدف في الاعتبار، قمنا بضخ الكثير من الموارد في السوق الأمريكية منذ أن أنشأنا فرعا لنا هناك في عام 2012. ولحسن الحظ، أثمرت هذه الجهود جيدا، حيث فزنا بسلسلة من المشروعات الكبيرة في السوق الأمريكية هذا العام. ففي يونيو، اختارت شركة مالية عالمية في نيويورك تقنيتنا لحماية المعلومات الشخصية والداخلية السرية. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم تقنياتنا لأمن البيانات بواسطة منظمة دولية في نيويورك، والعديد من الشركات الأمريكية في قطاعيْ التصنيع والخدمات.





تستحوذ شركة "فاسو" على أكثر من 60% من السوق المحلية الكورية لحلول أمن البيانات، لكنها لم تكن راضية عن نجاحها في كوريا، حيث كان هدفها، منذ البداية، أن تصبح شركة عالمية. وبالتالي بذلت جهودًا حثيثة للدخول إلى السوق الأمريكية التي تعد الأكبر والأقوى عالميا. والآن، حصلت شركة "فاسو" على التقدير في الولايات المتحدة التي تعد مركز تكنولوجيا المعلومات العالمية، وذلك بحلولها المستخدمة في مختلف المجالات، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتصنيع، والتوزيع، وغيرها. وفي هذا العام، صار لديها عملاء في القطاع المصرفي والمالي الأمريكي الذي يشتهر بمعايير الأمان الصارمة، كما تشارك "فاسو" حاليا في أنشطة مماثلة في منطقة جنوب شرق آسيا.





© Fasoo.com

نائب الرئيس "لي":

يتم تنشيط جميع برامج الكمبيوتر المستخدمة من قبل الأفراد أو الشركات بأكواد معينة مكتوبة من قبل المبرمجين. ولكن قد توجد بعض الثغرات الأمنية في تلك الأكواد. برنامجنا المسمى "سبارو Sparrow" يقوم بكشف نقاط الضعف هذه وإصلاحها. الشركات العالمية الرائدة مثل "آي بي إم" لديها حلول مماثلة لهذا البرنامج، لكن تقنياتنا قللت من الأخطاء المحتملة التي قد تحدث في أثناء عملية تحديد العيوب الأمنية، كما توفر وظائف أخرى مفيدة، بما في ذلك وظيفة توصي بطرق علاج المشكلات من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهذا هو ما يميزنا عن منافسينا. لذلك فإن العديد من العملاء الذين استخدموا بدائل أمريكية في السابق يتحولون الآن إلى "سبارو".





هكذا، اكتسبت شركة "فاسو" اعترافًا عالميا بتقنيتها في أمن البيانات والتطبيقات، وهي تستعد الآن لاتخاذ خطوات أكبر إلى الأمام.





نائب الرئيس "لي":

ستجدد "فاسو" رؤيتها في العام القادم الذي سيوافق الذكرى العشرين على تأسيسها. يتمثل أحد أهداف الشركة في ترسيخ نفسها كواحدة من أفضل ثلاث شركات للبرمجيات في مجال أمن البيانات والتطبيقات على مستوى العالم. وقد بذلنا جهودًا مضنية لسنوات طويلة من أجل الوصول لهذا الهدف، وإذا عملنا بجد وبحماس لبضع سنوات أخرى، فأنا متأكد من أننا نستطيع تحقيقه.





تُعرف شركة "فاسو دوت كوم" في كوريا بأنها "فخر برامج الأمن الرقمي"، لأنها تدعم القيمة الحقيقية للبرامج في بيئة تكنولوجيا المعلومات دائمة التغير. ونأمل أن تنمو هذه الشركة لتصبح شركة برمجيات قيادية في السوق العالمية خلال المستقبل القريب.