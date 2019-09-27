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'اصطدم صوت الأمواج بالوسادة. لم يستطع أن ينام. كان المصباح في الشارع لا يزال مضاء، رغم أنه كان سيكون مطفأ في أي يوم آخر. لا بد أن شيئًا ما حدث على رصيف الميناء. قد يكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. فالجزيرة كعائلة كبيرة'.









نُشرت رواية "نورس" في مجلة الأدب الحديث الأدبية عام 1958، وهي تدور حول مدرس المدرسة الإعدادية هون، وكيف انتقل ليعيش على الجزيرة لمدة سبع سنوات. الناقدة الأدبية جون سو-يونغ تحدثنا عن الجزيرة التي استقرت بها أسرة هون.









'عندما أشعل الضوء في فناريّ الجزيرة، تاركًا علامات لامعة طويلة منعكسة على الماء باللونين الأحمر والأزرق، انطلقت أنغام الساكسوفون تشق طريقها في سماء الليل. كان الصوت الحزين الخشن يدفع أفكاره دفعًا إلى الماضي. كان يستمع إليه كل ليلة، دون أن يعرف هوية العازف، فيميل إلى عمود غرفة المعيشة، وينظر إلى السماء المليئة بالنجوم في سكون تام، دون أن يتحرك قيد أنملة'.









#من مقابلة الناقدة الأدبية جون سو-يونغ

عمل الكاتب لي بُم-صُن كمدرس في جزيرة كوجيه أثناء الحرب. لم يحدد الكاتب اسم جزيرة كوجيه في القصة، لكن جزءًا كبيرًا من قصة حياة هون استوحي من تجارب الكاتب الشخصية على الجزيرة. عانت كوريا كثيرًا في فترة ما بعد الحرب من العلاقات الإنسانية المدمرة، والانحلال الأخلاقي، والوحدة، والعزلة. لكن لي بُم-صُن كان يرى أنه لا تزال هناك بقايا من الكرم الإنساني والوفاء في قلوب الناس، وأن الفرصة إذا أتيحت لمثل هذه المشاعر لإعادة الظهور، لأصبح العالم مكانًا أفضل بما لا يقاس. وكانت رواية "نورس" هي الرواية التي مثلت الرؤى والأفكار التي شغلت الكاتب بينما كان يمارس مهنته كمدرس على جزيرة كوجيه.









الكاتب "لي بوم-صُن 이범선":

وُلد الكاتب "لي بوم-صُن 이범선" في أنجو بمقاطعة بيونغ-أن الجنوبية في 30 ديسمبر عام 1920، وتوفي في 13 مارس عام 1962. نشر أول أعماله الأدبية عام 1955 في جريدة هيونديه بعنوان "تذكرة مزيفة"، وفاز بجائزة الدورة الثانية عشرة في مهرجان الأدب والفنون الكورية عام 1980.