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'بدأت الفتيات تعانين من الكوابيس التي تُظهر لهن منزلهن وهو يتهدم. في الكابوس، كانت الأرض تنهار فتسقط الفتيات في حجرة النوم الرئيسية للوالدين، لم تفصل الحجرتان عن بعضهما سوى مترين فقط، لكن الفتيات ظللن تهوين إلى الأسفل باتجاه الظلام. وكانت صرخاتهن تتردد في صدىً مكتوم، وكأنهن محتجزات في بئر. في كابوس آخر، كن تحتجزن تحت السقف المتهاوي. كانت الأعمدة الخشبية تنهار تمامًا والأعمدة الداعمة للسقف كذلك. وراحت الفئران الصغيرة التي لم تجد وقتًا للفرار، وفضلات الفئران أيضًا، تتساقط على وجوههن. حاولن القيام لكنهن لم تستطعن ذلك. حاولن النهوض، لكنهن لم تستطعن أن تحركن ولا حتى عضلة واحدة، لأن القرميد من السقف ظل يسقط على رؤوسهن. حتى وهن تعانين من الكوابيس، ظلت الشقيقات تنمون وتكبرن حتى صرن شابات يافعات. ورغم أن أحدًا لم يطلب منهن ذلك، بدأن عادة جديدة، وهي المشي على أطراف أصابعهن، وكأنهم مجرمات يخشين اكتشاف أمرهن'.









بعدما بدأت الأرض تئن وتصدر أصواتًا تحت وزن اللاتي صرن أكبر وأثقل وزنًا، بدأن مغادرة المنزل واحدة واحدة.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو يونغ.

الويفر هو نوع شهير من أنواع البسكويت الذي يتم صناعته عن طريق إضافة عدة طبقات رقيقة من البسكويت معا، وهي غالبًا ما تباع في وحدات مستطيلة الشكل، وبسكويت الويفر يبدو قويًا وصلبًا إلى حد كبير من الخارج، لكن عندما تقضمه، يتكسر بسهولة كبيرة ويتبين لآكله أنه -في الواقع- هش للغاية. ومنزل البطلة أيضًا يبدو قويًا وصلبًا من الخارج، لكنه في الواقع أنشئ باستخدام مواد هشة ضعيفة.









'راحت الفتيات يضحكن بينما راحت الأم تمشي على الأرض متفقدة أي جزء منها يصدر الصوت الأعلى. صاحت ثاني أكبر البنات: "هذا منزل مصنوع من البسكويت. والأرض مصنوعة من الويفر، فهي تصدر صوتًا يشبه الصوت الذي يصدر أثناء أكل الويفر". ثم صاحت الفتيات معا في مرح: "احذروا إذن، إحذروا"'.









الكاتبة "ها صُنغ ران 하성란":

وُلدت الكاتبة "ها صُنغ ران 하성란" في سيول عام 1967. نشرت أول أعمالها الأدبية عام 1996 بعنوان "عُشب"، وفازت بجائزة أدبية عام 2009 في الدورة الرابعة والخمسين لمسابقة الأدب الحديث الأدبية.